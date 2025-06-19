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佛利蒙首位非裔警長 任職28年宣布退休

編譯組／綜合報導
佛利蒙市首位非裔警察局長Sean Washington將於今年夏天退休。（取自佛利蒙市警局官網）
佛利蒙市首位非裔警察局長Sean Washington將於今年夏天退休。（取自佛利蒙市警局官網）

據「信使報」（Mercury News）報導，佛利蒙市（Fremont）周二（17日）宣布，該市首位非裔警察局長華盛頓（Sean Washington）將於今年夏天退休

華盛頓在一份聲明中說：「為這個社區和佛利蒙警察局（Fremont Police Department）服務超過28年，包括擔任局長近四年，是我莫大的榮幸。 我非常感謝能有機會與如此優秀的人才共事，同時將確保領導層的平穩過渡。」

華盛頓任職的最後一天將是8月9日，他稱「 個人和職業因素的考慮 」為退休的理由。

華盛頓的執法生涯始於1998年的佛利蒙，他一路晉升，從2007年的警佐（sergeant）到2011年的巡官（lieutenant），再到2015年的隊長（captain），直至2021年成為局長（chief）。 多年來，他擔任過警探（detective）、現場培訓官、SWAT特戰小組成員和學校資源官。

他是北加州特殊奧運（Special Olympics of Northern California）和其他警方贊助項目的倡導者，如Joshua's Gift Autism Registry和旨在增加執法部門女性人數的30×30 Initiative。

華盛頓還帶頭實施了全國首個特斯拉巡邏車計劃，為城市巡邏車隊增添了電動汽車，監督了第一項新 drone as first responder （無人機作為第一響應者）計劃，並創建了Police Chief′s Youth Advisory Board（警察局長青年顧問委員會）。

城市經理沙克爾福德（Karena Shackelford）在周二的一份聲明中提到了華盛頓 「堅定不移的服務和卓越的領導能力」。

沙克爾福德說：「他注重同情心和公平，在維護每個人的尊嚴的同時，也促進了執法部門和社區之間的信任。」

退休 加州 特斯拉

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