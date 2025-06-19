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三科技巨擘預言 AI眼鏡將爆紅

編譯林思牧／綜合報導
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谷歌 Gemini 智慧眼鏡提供即時翻譯。 (谷歌部落格 )
谷歌 Gemini 智慧眼鏡提供即時翻譯。 (谷歌部落格 )

谷歌十年前推出智慧眼鏡Google Glasses，可惜市場反應冷淡。如今三家科技巨擘公認，科技界的下一個熱門產品就是AI版的智慧眼鏡（smart glasses）。

聖荷西信使報報導，矽谷認為他們終於找到了科技領域的下一個大熱門：智慧眼鏡——谷歌十年前就嘗試過（但失敗了）的類似產品。如今，科技公司相信，技術已終於迎頭趕上，這在一定程度上要歸功於人工智慧——他們正全力投入真正的「智慧」眼鏡，它能夠觀察並回答周遭世界的問題。

最新的例子是：SNAP上周宣布，正在研發搭載AI技術的眼鏡，預計2026年上市。智慧眼鏡再度受重視很可能源自於兩種趨勢：一是人們意識到智慧型手機已不再足夠吸引用戶頻繁升級，二是希望透過圍繞AI構建新硬體來充分利用AI技術。

正因如此，儘管智慧眼鏡並非全新事物，但AI的進步可能會使其比最初版本實用得多。新興的AI模型可以同時處理圖像、視訊和語音，回應複雜的請求並以對話形式回答。這可能使智慧眼鏡終於真正值得佩戴。

市場研究業者國際數據公司 (International Data Corporation) 負責可穿戴設備的研究經理烏布拉尼 （Jitesh Ubrani） 表示：「人工智慧讓這些設備使用起來更加方便，同時也為人們帶來了新的使用方式。」

Google、Snap、Meta和Amazon先前都曾推出配備相機、揚聲器和語音助理的智慧眼鏡。但十年前的Google眼鏡從未流行起來，它的螢幕很小，電池續航時間短，而且「眼鏡」本身價格昂貴且外型過氣。Amazon的 Echo Frames、Meta 的初代Ray-Ban Stories以及 Snap Spectacles 的早期版本等更現代化的智慧眼鏡，讓用戶能夠更輕鬆地免動手聽音樂或拍照，然而那些眼鏡仍無法實現智慧型手機的功能。

新一代智慧眼鏡則複雜得多。例如，你可用Google的 Gemini 智慧助理根據你在貨架上看到的酒瓶提供雞尾酒創意。這款眼鏡還能記住你看過的內容，並據此回答問題：在 5 月份的 I/O 開發者大會上，一位谷歌員工向 Gemini 詢問她之前看過的一個杯子上印著的一家咖啡店的名字，Gemini正確地給出答案。

戴上Ray-Ban Meta AI glasses眼鏡，使用者可以執行多種任務，例如在雜貨店裡詢問某種辣椒是否很辣，或即時翻譯不同語言的對話。Ray-Ban母公司 EssilorLuxottica 今年 2 月表示，自 2023 年推出以來，這款眼鏡已售出 200 萬副。

智慧眼鏡 AI Google

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