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跟進芝加哥提聯邦訴訟 舊金山促恢復反恐資金

記者夏彥╱舊金山報導
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舊金山加入訴訟，要求川普恢復反恐資金，守護灣區安全。（記者夏彥╱攝影）
舊金山加入訴訟，要求川普恢復反恐資金，守護灣區安全。（記者夏彥╱攝影）

面對川普政府凍結重要反恐資金，舊金山市府決定採取法律行動捍衛居民安全。舊金山市府律師邱信福（David Chiu）17日宣布，舊金山已加入由芝加哥市領銜提出的聯邦訴訟，指控美國國土安全部（DHS）違法凍結「城市安全保障計畫」（Securing the Cities, STC）資金，嚴重影響地方政府偵測及防範恐怖主義及核子攻擊的能力。

STC計畫是依2018年國會通過、川普簽署的「大規模毀滅性武器防制法」所設，旨在協助全美各大城市強化對輻射及核子威脅的偵測、訓練及應變能力。舊金山灣區每年約可獲得超過100萬元，用於更新偵測設備、提供第一線人員專業訓練及完善跨縣市合作。

今年4月起，國土安全部開始延遲拒絕核銷舊金山已支出的STC相關費用，今年更首度毫無預警地通知必須暫停所有相關採購與支出，理由僅是「聯邦資金限制」。

「STC資金讓全美城市有能力及早防範恐怖攻擊與核子事件，但川普政府卻在毫無解釋下違法抽走資金，」邱信福指出，「保護社區安全是舊金山市府的首要任務，也應該是川普政府的責任。」

訴訟指出，川普政府凍結國會已核准的STC資金，違反了美國憲法與「行政程序法」，將嚴重衝擊灣區在大型國際賽事，如即將到來的第60屆超級盃及2026年世界盃期間對高風險恐攻及核子意外的防範能力。

舊金山加入訴訟，要求川普恢復反恐資金，守護灣區安全。（記者夏彥╱攝影）
舊金山加入訴訟，要求川普恢復反恐資金，守護灣區安全。（記者夏彥╱攝影）

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