跟進芝加哥提聯邦訴訟 舊金山促恢復反恐資金

舊金山加入訴訟，要求川普恢復反恐資金，守護灣區安全。（記者夏彥╱攝影）

面對川普 政府凍結重要反恐資金，舊金山 市府決定採取法律行動捍衛居民安全。舊金山市府律師邱信福（David Chiu）17日宣布，舊金山已加入由芝加哥市領銜提出的聯邦訴訟，指控美國國土安全部（DHS）違法凍結「城市安全保障計畫」（Securing the Cities, STC）資金，嚴重影響地方政府偵測及防範恐怖主義及核子攻擊的能力。

STC計畫是依2018年國會通過、川普簽署的「大規模毀滅性武器防制法」所設，旨在協助全美各大城市強化對輻射及核子威脅的偵測、訓練及應變能力。舊金山灣區 每年約可獲得超過100萬元，用於更新偵測設備、提供第一線人員專業訓練及完善跨縣市合作。

今年4月起，國土安全部開始延遲拒絕核銷舊金山已支出的STC相關費用，今年更首度毫無預警地通知必須暫停所有相關採購與支出，理由僅是「聯邦資金限制」。

「STC資金讓全美城市有能力及早防範恐怖攻擊與核子事件，但川普政府卻在毫無解釋下違法抽走資金，」邱信福指出，「保護社區安全是舊金山市府的首要任務，也應該是川普政府的責任。」