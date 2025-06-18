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小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

記者王子涵╱舊金山報導
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由丁懿程（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）
由丁懿程（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

位於舊金山日落區的Stonestown Galleria購物中心，兩家最新入駐的亞裔風格餐廳—主打台式小籠包的「逸品湯包」（Supreme Dumplings），以及越法融合餐廳「Le Soleil」17日剪綵開業。兩家餐廳的餐食不僅為當地居民與遊客提供更多元的飲食選擇，也為正在復甦中的舊金山經濟注入新動力。

逸品湯包由來自西雅圖的台裔創業者丁懿程（Brandon Ting）創立，舊金山店是品牌進軍加州的第一步。餐廳擁有約100個座位，店面設計現代、溫馨，主打手工現包的小籠湯包、生煎包與多樣正宗的台菜。

「我們最受歡迎的是豬肉小籠包，皮薄湯多，一籠八顆，售價13元。」丁懿程說，「另一道特色是『拇指生煎包』，是迷你版的生煎小包，湯汁飽滿。吃的時候要小心，裡面真的很燙。」

菜單上還包括蛋白野菌菇炒飯、招牌擔擔麵，以及丁懿程特別推薦的四川風味麻辣小籠包。這些菜色是由曾任台北W Hotel行政主廚的大廚團隊設計，融合傳統與創新風味。

「我在台北出生，來美國後發現很難吃到地道的亞洲料理，這促使我創業。我不想為了迎合美國市場去改變亞洲食譜的味道。」丁懿程強調，忠於傳統反而讓餐廳獲得更多當地食客的支持，「這讓我對亞洲文化感到非常驕傲。」

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）到場祝賀、剪綵。他說：「今天我來到這裡的第一個感覺就是『我餓了』，我想這裡就是對的地方。我們非常高興看到逸品湯包與Le Soleil共同進駐Stonestown商場。現在是周二下午1時，但整個商場非常熱鬧，這正說明舊金山正在復甦。」

華裔市議員陳小焱（Chyanne Chen）也出席活動並用國語致詞說：「Stonestown所處社區亞裔人口眾多，我幾乎每周都來這裡，現在不只是購物，更是用餐與社交的地方。」

Le Soleil則是舊金山經營多年的越法餐廳，深受當地居民喜愛。餐廳提供越南河粉、法式焗蝸牛等經典融合料理，延續品牌一貫的精緻風格。

羅偉讚揚Le Soleil長年在Clement街經營，如今拓展至Stonestown是對舊金山社區價值的肯定。

丁懿程坦言，創業過程並不容易。疫情前首次來舊金山實地踩點時，車窗就被砸，員工電腦全部失竊；疫情導致裝修工程大大延期，「本來預計去年12月開幕，結果一路拖到現在。」

盡管如此，丁懿程對舊金山仍充滿信心，「我們相信這裡的居民會認同我們餐廳所傳遞的文化與價值，這也是我們堅持下去的原因。」

餐廳設有半開放式廚房，顧客可清楚觀看小籠包的製作過程。丁懿程說：「我自己有兩個小孩，一個兩歲半，一個六個月。我希望提供給客人的食物，是我也願意給自己孩子吃的，這是我們對品質的堅持。」

羅偉（左四）強調市府將繼續支持中小商業發展，為創業者與業主打造更友善的營商環境。...
羅偉（左四）強調市府將繼續支持中小商業發展，為創業者與業主打造更友善的營商環境。（記者王子涵╱攝影）
丁懿程說：「我自己有兩個小孩，我希望提供給客人的食物，是我也願意給自己孩子吃的，...
丁懿程說：「我自己有兩個小孩，我希望提供給客人的食物，是我也願意給自己孩子吃的，這是我們對品質的堅持。」（記者王子涵╱攝影）

舊金山 亞裔 疫情

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