我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

領先全美 羅偉推舊金山消防員癌症篩檢

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅偉領先全美推舊金山消防員癌症篩檢，為守護城市英雄築起健康防線。（記者李怡╱攝影）
羅偉領先全美推舊金山消防員癌症篩檢，為守護城市英雄築起健康防線。（記者李怡╱攝影）

為了守護第一線消防員的健康，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）宣布，將在其最新預算案中投入50萬元，啟動全市首個「消防員癌症預防篩檢試點計畫」，期望透過早期檢測，降低消防員因執勤暴露於有毒物質而罹患癌症的風險。

這項領先全美的創新試點計畫將由舊金山消防局（SFFD）負責執行，並以舊金山消防員癌症預防基金會（SFFCPF）多年來的成功經驗為基礎，為年滿40歲、服務5年以上的現役消防員提供高階影像掃描與篩檢服務，補足一般保險未涵蓋的部分。

羅偉強調，強化消防局、支持應變人員及保障社區安全與健康，是他上任以來的重點施政方向之一。他上任第二天就任命了現任消防局長克里斯本(Dean Crispen），並接連推動消防車隊汰換、緊急應變能力提升，以及「ReadySF」防災宣導活動等措施。

「當大家遇到危險時，消防員卻是逆向而行、守護城市的無名英雄，現在輪到我們來守護他們的健康。」羅偉說，癌症早期發現能大幅提升存活率，市府投入這筆資源，就是要向全市消防員表達最深的敬意與支持。

消防局長克里斯本表示，癌症已成為消防員最嚴重的職業威脅之一，「我們時常需要參加同袍的葬禮或病房探視，這項篩檢預算將為我們帶來改變的希望。」

為了確保計畫永續，羅偉市長將與市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）、第一區議員陳詩敏（Connie Chan）、第三區議員李爾德（Danny Sauter）合作推動立法，並透過募款及企業捐款擴大經費來源。

根據全美研究，消防員罹癌機率比一般人高出9%，死亡率則高出14%。過去20年，舊金山已有超過300名消防員因癌症殉職。SFFCPF主席史蒂法尼(Tony Stefani)說：「癌症已成為消防員殉職的最大原因。篩檢與預防是唯一的解方，我們很欣慰市府這次能將預防經費列入預算，對全體消防員來說是極大的鼓舞。」

消防員工會Local 798副會長格布勒(Sam Gebler）感謝羅偉的領導與重視，「羅偉是首位真正正視消防員癌症危機的市長，這筆經費對拯救生命意義重大，消防員們感激在心。」

羅偉領先全美推舊金山消防員癌症篩檢，為守護城市英雄築起健康防線。（記者李怡╱攝影...
羅偉領先全美推舊金山消防員癌症篩檢，為守護城市英雄築起健康防線。（記者李怡╱攝影）

癌症 羅偉 舊金山

上一則

1新創公司喊話 擬在東灣打造「新矽谷」 籲川普發緊急令

下一則

Waymo擴大無人駕駛計程車版圖 增灣區、南加多個城市服務

延伸閱讀

Stonestown新添兩家亞洲餐廳 小籠包和法越餐豐富食客選擇

Stonestown新添兩家亞洲餐廳 小籠包和法越餐豐富食客選擇
羅偉推全美領先癌症篩檢 為舊金山消防員築起健康防線

羅偉推全美領先癌症篩檢 為舊金山消防員築起健康防線
舊金山市長羅偉 任命2名新城市委員會委員

舊金山市長羅偉 任命2名新城市委員會委員
金門公園停車 舊金山市長擬收費 預計每小時3元

金門公園停車 舊金山市長擬收費 預計每小時3元
羅偉：推動市中心空置辦公室變住宅 打造新活力社區

羅偉：推動市中心空置辦公室變住宅 打造新活力社區

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病