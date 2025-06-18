工會赴市議會抗議舊金山市府砍預算 11人被逮

根據羅偉的預算提案，將削減對非營利機構與外包合約的資助，同時推動多項緊縮措施，以彌補財務缺口。（圖／市長辦公室提供）

舊金山 紀事報報導，超過100名工會成員與支持者17日湧入舊金山市議廳，抗議市長羅偉 （Daniel Lurie）提出的預算削減方案，並在市議會開會期間大聲示威，迫使會議中斷。警方最終逮捕並帶走11名拒絕離開的抗議者。

抗議活動於下午2時市議會例行會議開始約半小時後升溫，示威者高喊口號「保護公共服務」、「這是誰的城市？我們的城市！」部分人坐在地上高舉拳頭，準備被警方帶走。會議因此休會近兩小時，至下午4時才恢復。

本次抗議由工會聯合主辦，主要反對羅偉提出的預算草案中裁撤約100個在職市府工作崗位，以及數百個長期懸缺未補的職位。

抗議者手持「反對裁員」、「拒絕削減」等標語，在議場內高聲抗議，也有多人在事後於市議會開放公眾發言時，親自陳述對預算案的不滿。

根據羅偉的預算提案，市府將削減約1.85億元對非營利機構與外包合約的資助，同時推動多項緊縮措施，以彌補高達8億元的預算缺口。工會團體則主張，市府應優先削減浪費性私人合約，並壓縮過度膨脹的管理層人事，從而保留現有的在職員工。

市長辦公室當天下午發表聲明：「面對舊金山歷史性的預算赤字，市長羅偉的預算案迎面而上，加大有助舊金山經濟復甦的核心服務的投入。在州和聯邦撥款充滿不確定性的前提下，我們無法透支消費，市長為了達成這些目標，作出了非常痛苦的決定。」

羅偉發言人強調，市府將持續與市議會及勞工團體合作，「共同推動一份收支平衡、具責任感的預算案，讓舊金山恢復繁榮。」

羅偉的預算草案仍在市議會審議階段，須於8月1日前定案。

除了勞工團體發動抗爭，來自信仰團體與社福組織的抗議聲浪也升高。部分宗教領袖計畫周三在市府舉辦守夜祈禱與禁食行動，以抗議法律援助預算遭削減。上周，一位非營利組織主管甚至已開始絕食抗議。

另一方面，也有批評者認為羅偉削得還不夠。鄰里倡議組織Connected SF創辦人胡拉比爾（Marie Hurabiell）說：「多年來市府預算膨脹，但服務品質卻沒有明顯提升。現在是時候徹底調整了。」