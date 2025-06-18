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1新創公司喊話 擬在東灣打造「新矽谷」 籲川普發緊急令

編譯廖宜怡╱綜合報導
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矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

矽谷一家公司執行長對外宣傳，他計畫在東灣前海軍航空站土地上打造一個以科技為主的獨立烏托邦式迷你城市。

聖荷西信使報報導，灣區兩家住房租賃新創公司執行長英加利內拉（James Ingallinera）15日提出「邊疆谷」（Frontier Valley）開發計畫，預定地是前阿拉米達市海軍航空站（Naval Air Station Alameda）所在土地，他誇下海口表示將在這片土地上打造「新矽谷」。目前還不清楚這項計畫是否有其他資金來源，或是有其他人支持。

阿拉米達市政府官員對「邊疆谷」計畫並不表示歡迎，因為這項計畫預定開發的土地是阿拉米達市政府所有。

阿拉米達市府發言人亨利（Sarah Henry）16日說：「自阿拉米達海軍航空站關閉以來，阿拉米達市已將阿拉米達角（Alameda Point）發展成一個商業、工業、住宅以及許多高科技和生物科技用途的社區。」

英加利內拉10日在X平台(前身為推特Twitter)上發布一段影片說：「現在是美國該覺醒並展開戰鬥的時候。」

英加利內拉稱，美國需要在人工智慧和其他先進科技領域保持領先地位，因為如果落後，「中國就會擊敗我們，美國的世界超級大國地位就會終結」。他還呼籲川普發布行政命令收回阿拉米達海軍航空站土地，同時宣布美國科技領導地位進入國家安全緊急狀態。

英加利內拉表示，選在占地500畝的「邊疆谷」開發「新矽谷」絕對安全，因為他會在周邊設置人員進出審查程序，同時實施完全獨立於灣區和加州的「治理」制度。

不過，亨利指出，阿拉米達市計畫與美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs）合作，在阿拉米達角興建一座由國會授權的退伍軍人醫療機構，並將與東灣地區公園管理局（East Bay Regional Park District）合作，在這個醫療機構旁興建一座占地158畝的公園。

紀事報指出，在川普於去年7月遇刺當天，英加利內拉在X平台上表示會對川普「公開、毫不掩飾表達我的支持，無論後果為何」。

矽谷 川普 灣區

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