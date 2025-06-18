聖荷西墨西哥餐廳 被速食店取代

聖荷西Taqueria Eduardo餐廳將被替換為Chick-fil-A快餐店。（Google Maps）

儘管鄰里居民和社區組織多方努力保留一家在地經營逾20年的墨西哥 家庭餐廳，聖荷西 市仍批准一家Chick-fil-A速食連鎖店在其原址開設新店，不少民眾表示惋惜。

根據NBC Bay Area報導，近日，聖荷西規畫部門主管伯頓（Christopher Burton）批准了Chick-fil-A在255 Race St.開設分店的申請。該地現址原為在地知名墨西哥餐館Taqueria Eduardo，經營者馬丁內斯（Luis Martinez）一家已在此耕耘超過20年。

儘管馬丁內斯與居民發起請願，呼籲保留原有餐廳，伯頓仍裁定該地「未被充分利用」，並支持新店帶來的「社區活力提升」。市府項目主管傑森李（Jason Li）則在聽證會上表示，新設計包括街角有頂露台與中世紀設計項目，能「增強居民對該區域的自豪感」，符合城市的發展藍圖。

「我們還能做什麼呢？聽起來一切都已成定局了。」馬丁內斯在投票 前受訪時無奈地說，「房東告訴我們：『看吧，事情就是這樣了。』她一直待我們很好。」馬丁內斯指出，他還有另一家分店，但Race街的這家才是主要利潤來源，此次搬遷將對其家庭經濟造成重創。

近一年來，Chick-fil-A在南灣拓展動作頻頻，此前曾嘗試在鄰近城市金寶市開店，最終因居民強烈反對而於去年撤案。這次是該連鎖品牌第二次嘗試進駐聖荷西該地區，2020年首次申請也曾被拒。市府如何在大型企業擴張與在地經濟之間取得平衡，仍是擺在決策者面前的重要課題。

其實Chick-fil-A持續規劃投入灣區市場，其在密爾布瑞（Millbrae）開設的新分店，就於18日正式開幕。開幕當天，凡穿著「牛」造型服飾的顧客，可在店內兌換一份免費的主餐。根據Chick-fil-A說法，「無論是一整套牛造型服裝，或是簡單的牛斑點配件，各年齡層的顧客都歡迎一起參與這場趣味活動」。