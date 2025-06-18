美西資深FASCA結訓 學員分享成果

活動不僅有資深學員，還有僑社領袖與創業代表參加，實現世代交流。（記者孫愛薇╱攝影）

由僑委會主辦「2025 Senior FASCA交流培訓-美西場結訓成果發表」17日在灣區 華僑文教服務中心舉辦。歷經3天培訓，29位來自美西各地資深海外青年文化大使（Senior FASCA）提出對組織未來規畫的創意發想。

來自西雅圖 的資深FASCA學員岑育玲（Lilienne Sam）就讀大二。她仍記得第一次來到FASCA時非常緊張與害羞，一開始她將目標放在學習更多新事物，但後來發現，最重要的收穫是與人的連結，認識更多台灣人，結交朋友，從小她都感到自己是生活圈裡唯一的台灣家庭。直到來到FASCA，她才發現西雅圖竟然有這麼多台灣青年。

來自南加 橙縣的資深FASCA學員張照文（Matthew Chang），目前就讀大三，加入FASCA已四年，從當初被父母拉去參加FASCA，到深深喜歡，交到許多同樣身為台二代的朋友，張照文期望回到洛杉磯後，向更多台二代宣傳FASCA，讓更多台裔青年加入。

成果發表提案分為三組，分別針對FASCA分會經營、跨區交流、僑社連結三個大方向作探討，有學員提供以台灣美食與景點作號召，透過網路社交平台吸引更多人關注志工活動，還有學員一上台先用台語向在場來賓打招呼，表現十足台灣親切力。

正在灣區訪問的僑務委員會委員長徐佳青，也到場聆聽學員成果發表，勉勵學員成為推展台灣文化的大使。

徐佳青表示，學員們透過培訓的三天時間，組成團隊在最後時刻將成果努力發揮出來，僑社領袖在此與年輕第二第三代有很好的交流與溝通，年輕世代了解在未來能從中尋求資源的協助與幫助，透過這次培訓，學員跨界認識其他區域的資深學員，成為彼此很好的夥伴。