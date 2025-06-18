史丹福培育出有血管的心臟類器官

史丹福大學研究人員成功培育出具有血管的心臟類器官，這項突破為未來醫學發展開啟更多可能性。(圖取自史丹福大學官網)

史丹福大學 科學家解決了實驗室培養類似人體器官細胞簇的維持類器官(keeping organoids)存活關鍵難題。

微型大腦(mini-brains)與微型心臟(mini-hearts)能模擬人體器官，促使科學家能研究發育過程、人類疾病與藥物療法。然而，這些細胞簇(assemblages)通常缺乏血管，限制生長。「舊金山 紀事報」報導，「科學」(Science)期刊日前發表一篇研究，史丹福大學研究人員成功培育出具有血管的心臟類器官，這項突破為未來醫學發展開啟更多可能性。

研究作者、史丹福心血管研究所(Stanford Cardiovascular Institute)主任暨教授、「Greenstone Biosciences」共同創辦人Joseph Wu表示，這些類器官可用在藥物研發與個人化醫療。

史丹福大學研究人員將類器官培養了16天，這些微型心臟的細胞類數量與6.5周大的人類胚胎心臟大致相同。這些心臟類器官也能跳動。

科學家利用多能幹細胞製造出類器官，這些細胞有可能發育成為人體內的任何類型的細胞。當訊號分子混合正確時，這些細胞可以分化成不同的細胞和組織類型。

然而，若沒有血管，類器官生長就會遇到大瓶頸。研究作者、史丹福大學兒科心臟外科資深科學家、Bullseye Biotechnologies聯合創辦人阿比雷茲(Oscar Abilez)表示，當細胞達到一定尺寸，大約幾毫米之後，就無法將氧氣輸送到中心。

阿比雷茲與同事費心測試了數十種信號分子組合，以產生具有適合細胞類型可形成血管的心臟類器官。這些器官是使用一種稱為微圖案化(micropatterning)的工藝創造而成，並被培育成圓形。

未參與這項新研究的密西根州立大學生醫工程助理教授艾奎爾(Aitor Aguirre)認為，科學家成功培育出帶有血管的類器官，意義重大。

史丹福大學研究人員計畫，將更長時間培養心臟類器官。未來方向是促使類器官成熟，讓其更能代表成人心臟。這些微型器官也可能被運用做為個人化醫療平台。

此外，美國食品暨藥物管理局 (FDA)近來宣布，計畫未來數年減少動物試驗，轉向使用類器官與其他技術評估藥物安全與有效性。據悉，類似工作已經在Joseph Wu在史丹福大學實驗室進行。