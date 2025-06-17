我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

Chick-fil-A密爾布瑞店18日開幕 穿牛造型有優惠

記者王子涵／灣區報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
知名炸雞店Chick-fil-A即將進駐密爾布瑞開設新分店。（取自Chick-fil-A官網）
知名炸雞店Chick-fil-A即將進駐密爾布瑞開設新分店。（取自Chick-fil-A官網）

知名炸雞店Chick-fil-A即將進駐密爾布瑞（Millbrae）開設新分店，鄰近該市的BART與Caltrain車站。

這家分店於18日（周三）上午7時正式開幕。開幕當天，凡穿著「牛」造型服飾的顧客，可在店內兌換一份免費的主餐。根據Chick-fil-A說法，「無論是一整套牛造型服裝，或是簡單的牛斑點配件，各年齡層的顧客都歡迎一起參與這場趣味活動」。

這家新餐廳由來自沙加緬度的馬丁（Caitlin Martin）擔任店主與營運負責人。根據Chick-fil-A店方表示，新分店為密爾布瑞市帶來了90個工作機會。

馬丁說：「作為Chick-fil-A大家庭的一員已有十多年，能在密爾布瑞開設首家分店，我深感榮幸。」

居住在附近的華人居民張先生表示，密爾布瑞的Bart車站在疫情時期得到翻新，旁邊也新建了辦公樓以及公寓設施，帶來大量年輕的居民。「附近有一家In-and-Out漢堡店，在晚上8點開始，便大排長龍。」張先生說，「在Drive-through排隊的汽車，一直排出了廣場，十分火爆。」

張先生表示，附近的中式快餐店Panda Express也在近期開張，圍繞Bart車站的商業圈正在慢慢建成。

餐廳營業時間為周一至周四上午7時至晚上10時，周五與周六營業至晚上11時。周日則照慣例休息，不對外營業。

疫情 華人

上一則

前駐德大使：若賀錦麗選州長 將「不得不」認真考慮參選

下一則

徐佳青︰關稅寬限期滿前 台美談判會有具體結論

延伸閱讀

Chick-fil-A灣區新址在密爾布瑞

Chick-fil-A灣區新址在密爾布瑞
被韓星金泰希點名「驚人美貌」陳美鳳認了有心動對象

被韓星金泰希點名「驚人美貌」陳美鳳認了有心動對象
參加洛市中心示威遭警射擊 男下體碎裂 醫：僅存部分功能

參加洛市中心示威遭警射擊 男下體碎裂 醫：僅存部分功能
抗議ICE遭警近距離射擊 洛杉磯男子下體碎裂

抗議ICE遭警近距離射擊 洛杉磯男子下體碎裂
取消面談豁免 審核嚴 婚姻綠卡處理時間拉長至2年

取消面談豁免 審核嚴 婚姻綠卡處理時間拉長至2年

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光