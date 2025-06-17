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灣區野豬激增 屋主、公園、水利局頭痛 聖荷西撥款捕殺

編譯組／綜合報導
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灣區捕獲和消滅野豬的努力不斷加強。（取自Pexels）
灣區捕獲和消滅野豬的努力不斷加強。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，野豬數量的持續增長正給舊金山灣區（San Francisco Bay area）各地的公園、水區和居民帶來日益嚴重的問題。

這些野豬在溪流中打滾，挖掘草坪和花園，食用瀕危植物和動物，偶爾還會衝向人類。它們攜帶豬瘟等疾病，並可能將大腸桿菌等病原體傳播到農田作物中。

為了減緩這些貪婪的野豬的擴散，幾個大型公共土地管理機構正在擴大捕獲和殺死這些動物的努力。

上個月，位於聖荷西（San Jose）的聖塔克拉拉谷開放空間管理局（Santa Clara Valley Open Space Authority）批准撥款24萬3000美元，聘請承包商「全野豬捕獵與野生動物控制公司」（Full Boar Trapping and Wildlife Control），在未來三年內在其管轄範圍內捕獲並射殺野豬。

通常，捕獵者會設置圓形網圍欄並用發酵玉米作為誘餌，野豬進入後無法逃出；有時會使用臨時金屬圍欄，圍欄門可通過視頻攝像頭監控並遠程關閉。捕獵者還會使用小型籠式陷阱。由於加州法律禁止將捕獲的野生動物放生至其他地區，這些野豬會被射殺，並常被運往垃圾填埋場或動物屍體處理廠。

野豬現在分布在加州58個縣中的56個縣，這些動物像鹿或鴨子一樣是合法的獵物，根據加州漁獵局（Department of Fish and Wildlife）的數據，去年有3327頭野豬被獵人射殺。

但它們的種群數量仍在持續增長，雌性每年可產兩胎，每胎最多可產十頭幼崽。從2013年到2017年，東灣區域公園管理局（East Bay Regional Park District）、東灣市政公用事業區（East Bay Municipal Utility District）以及康曲柯士達縣（Contra Costa County）和阿拉米達縣（Alameda County）的州立公園平均每年共捕殺489頭野豬。這一數字在2018年至2022年間翻了一番，達到944頭。

去年12月，東灣公園局與其他機構合作編制了一份計劃，建議各機構合作，利用配備熱成像技術的無人機在夜間追蹤野豬，為部分野豬佩戴GPS項圈，在敏感區域設置圍欄，收集更準確的數據，並通過熱線或網站呼籲公眾協助報告目擊情況。

在南灣地區，聖塔克拉拉谷水區（Santa Clara Valley Water District）於12月與美國農業部（U.S. Department of Agriculture）簽署了一份為期五年、價值12萬5000美元的合同，用於捕獲並殺死野豬。

多位土地管理者指出，加州北部連續三個濕潤的冬季導致野草、橡果等野豬食物來源增加，這被認為是其數量持續增長的原因。

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