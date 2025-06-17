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川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

面對關稅戰 矽谷台商展現韌性與彈性

記者江碩涵／聖荷西報導
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針對美國對台灣產品徵收對等關稅的挑戰，許多台商或商會代表也分享了他們的經驗與看法，圖為北加州台灣工商會與僑委會委員長徐佳青（左三）合影。（記者江碩涵／攝影）
針對美國對台灣產品徵收對等關稅的挑戰，許多台商或商會代表也分享了他們的經驗與看法，圖為北加州台灣工商會與僑委會委員長徐佳青（左三）合影。（記者江碩涵／攝影）

針對美國對台灣產品徵收對等關稅的挑戰，許多台商或商會代表分享了他們的經驗與看法。有台商認為「船到橋頭自然直」，也有台商分享如何繞過高關稅的一些祕訣，展現台商的韌性與彈性。

全球玉山科技協會榮譽理事長胡立民表示，他從科技業一路做到超市的傳產業，許多科技業台商從中國製造移到越南、墨西哥、加拿大，但也都還是會碰上關稅戰。而他個人在灣區經營的超市，現在關稅戰讓許多事情的不確定性都很高。

他說，美國要打這波關稅戰時，他正在亞洲旅行，也無暇顧及，就繼續旅遊。沒想到回到美國後，川普政府提出90天寬限期，且直到現在也還在談判沒有結果。他的結論是「船到橋頭自然直」，只要保有彈性，很多事情都會有緩衝的機會。

關稅戰中，台商要如何找出出路，也有各種彈性與方法。以物流業為主的一名台商說，川普第一任時對中國發動「301調查」，當時他有兩個客戶，一是網通設備商、另一是電腦周邊業。網通設備商把中國的廠挪到台灣桃園投資，因此省了不少第一波關稅戰原本會增加的稅費。

針對美國對台灣產品徵收對等關稅的挑戰，許多台商或商會代表也分享了他們的經驗與看法...
針對美國對台灣產品徵收對等關稅的挑戰，許多台商或商會代表也分享了他們的經驗與看法，圖為世華工商婦女企管協會北加州分會與僑委會委員長徐佳青（左三）合影。（記者江碩涵／攝影）

另一家電腦周邊公司則選擇留在中國，雖然測試組裝在中國，但最後因為印刷電路板(PCB)是從台灣製造，在報關上也可認定由台灣製造，當時也能省下25%關稅。

關稅戰衍生出來的貿易議題相當龐大。另外有一位專門設計包裝的台商表示，工廠設在中國，自從2019年第一波關稅戰，中國製造的設計包裝就多了25%關稅，但對他們影響卻不大，因為許多包裝設計，是美國做不出來也做不到的。

他說，但這次關稅戰開打，他發現問題不僅是關稅增加，包括運輸的難度也非常高，許多貨單都急著要在關稅實施前到港，也導致許多貨櫃得拆散或拚櫃。

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