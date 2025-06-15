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蘭迪甜甜圈店 將開4家灣區門市

記者龔玥／聖荷西報導
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Randy's Donuts進軍南灣。（Randy's Donuts官網）
Randy's Donuts進軍南灣。（Randy's Donuts官網）

洛杉磯最具代表性的甜甜圈品牌「蘭迪甜甜圈店」（Randy's Donuts）即將進軍灣區矽谷，首家門市將於2025年第三季落腳聖塔克拉拉市。這家成立於1952年的經典甜甜圈品牌，以其標誌性的巨型屋頂甜甜圈與超過60款手工甜甜圈享譽全美，現將南加州的甜蜜延伸至北加州。

根據SFGATE報導，本次開業計畫是與特許經營商Sweet Rings公司合作，預計在灣區開設四家門市，除聖塔克拉拉外，還包括聖荷西、紅木城與佛利蒙。Sweet Rings公司由三位好友共同創立，皆曾為科技業創業者，目前由創辦人之一西迪基（Adil Siddiqui）主導計畫推進。

西迪基擁有近20年灣區餐飲經驗，目前是「佩里佩里港」（Piri Piri Grill）連鎖餐廳的經營者。該品牌於聖荷西與舊金山等地均設有分店。選擇聖塔克拉拉市作為首發據點，對這三位創業者來說，既有感情因素，也有現實考量。「這裡是科技重鎮，也是各族裔文化融合的地方，擁有巨大的市場潛力與多元消費群，」西迪基表示。

蘭迪甜甜圈原店位於南加州，其屋頂上的32呎巨型甜甜圈早已成為當地地標，並在多部電影與電視劇中亮相，包括「鋼鐵人2」、「辛普森家庭」等。品牌提供從經典原味、果醬夾心到奶油淋面等超過60種口味的甜甜圈，以及使用自家烘焙咖啡豆製作的多款咖啡與濃縮飲品，深受各年齡層喜愛。

灣區的甜食愛好者很快將可親身體驗這份來自南加州的甜點經典，為在地餐飲注入一抹復古又新潮的風味。

加州 灣區 南加

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