拉麵凪vs.歌志軒 矽谷上演拉麵大戰

歌志軒拉麵進駐Westfield。（記者龔玥/攝影）

日本 拉麵將在灣區 掀起一場熱騰騰的美食風暴。繼人氣爆棚的拉麵凪（Ramen Nagi）在Westfield Valley Fair商場長期霸榜排隊王之後，同層美食街即將迎來另一重量級日系品牌—歌志軒（Kajiken）拉麵的強勢進駐，讓本地食客和拉麵愛好者引頸期盼。

自開業以來，拉麵凪憑藉濃郁豚骨湯頭與「客製化一碗麵」的獨特賣點，迅速俘獲灣區民眾味蕾。高峰時段排隊30至45分鐘已成常態，但顧客仍樂此不疲。「這家拉麵每次吃都不一樣，因為可以自己調整麵的硬度、湯頭濃淡，溏心蛋是我的最愛，」顧客張小姐表示，「即使要等，也覺得值得。」

如今，拉麵凪隔壁的空鋪已經掛上了「Kajiken Coming Soon」的招牌，引發食客熱議。歌志軒以「焦香系拉麵」聞名，其招牌黑色焦香味噌湯頭是將高溫油直接淋入味噌鍋中炒製，帶有獨特焦香與炭火風味，被譽為「拉麵界的鐵板燒」。「聽說東京人晚上加班完都會去歌志軒吃一碗拉麵再回家，現在灣區也吃得到，簡直太興奮了！」食客劉先生表示。

拉麵凪以多樣選項和高度個人化體驗俘獲年輕世代，而歌志軒主打獨門焦香風格及濃郁味噌湯頭，目標更偏向追求口感衝擊與特色風味的老饕。這兩家店風格迥異，不是直接競爭，而是相輔相成，對 Valley Fair 來說，是一次餐飲吸引力的升級。

隨著歌志軒預計夏末正式開業，Westfield Valley Fair 二樓的美食街象徵著日本美食文化在灣區的進一步紮根。無論偏好清爽或濃郁、客製化或焦香系，這場拉麵雙雄之戰都值得期待。