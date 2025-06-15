我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

南灣公園巨型鬣蜥被捕獲 等待主人認領

記者龔玥／聖荷西報道
聽新聞
test
0:00 /0:00
被找到的蜥蜴。（翻攝自Santa Clara County Parks官方FB）
被找到的蜥蜴。（翻攝自Santa Clara County Parks官方FB）

一隻在南灣公園出沒近一周、外形驚人的大型蜥蜴終於在6月13日被成功捕獲。聖塔克拉拉縣官員證實，這只名為「阿根廷黑白鬣蜥」的外來爬行動物，由縣公園及休閒部門人員在Joseph D.Grant County Park成功圍捕。

根據Nbc Bay Area報導，這場意外的「野生追蹤」起源於本月初。有徒步旅行者在聖荷西以東首次目擊這種體型碩大、顏色醒目的鬣蜥。隨後公園工作人員在進行例行水壩檢查時，在格蘭特湖附近再次發現這隻蜥蜴的蹤影。「經過仔細觀察和安全性原則，我們的維修人員與公園管理員密切配合，最終成功將其捕獲。」聖塔克拉拉縣公園及休閒部門表示。

發現有巨型蜥蜴的Joseph D.Grant County公園。（圖源googl...
發現有巨型蜥蜴的Joseph D.Grant County公園。（圖源google map）

這隻阿根廷黑白鬣蜥目前已被送往聖塔克拉拉縣動物管理處。動物管理處官員表示，他們將暫時照管這隻爬行動物，直到其主人前來認領，或由符合條件的居民領養。

雖然這種蜥蜴在外觀上常被誤認為是小型鱷魚，但事實上它對人類無害。根據聖塔克拉拉縣規定，黑白鬣蜥可合法作為家庭寵物飼養。然而縣府也提醒，擅自遺棄或拋棄寵物屬違法行為，將可能面臨處罰。專家指出，阿根廷黑白鬣蜥原產於南美，近年來在佛羅里達州已成為入侵物種，在加州雖屬合法寵物，但不應野放。「牠們雖然不具攻擊性，但在非原生生態中，可能對當地爬蟲類或鳥卵造成影響。」

此次事件雖以安全捕獲落幕，但也引發外界對異寵合法性與公眾教育的進一步討論。一位不願具名的動物保護人士指出：「這不是人工智慧生成的幻想動物，而是活生生的責任問題—寵物飼養不能以好奇為出發點，必須有周全計畫。」

公園單位也提醒大眾：若在野外發現非本地物種，請勿試圖自行抓捕，務必通知相關單位處理。下一步，這隻「驚喜現身」的蜥蜴將靜待其命運，開啟新家的旅程。

寵物 阿根廷 加州

上一則

北加屋崙「不要國王」華埠中心出發 亞裔代表領軍

下一則

聖塔克魯茲15歲海獅羅南 節奏感不輸人類

延伸閱讀

南灣第3季行動領務 6/13開放網路預約

南灣第3季行動領務 6/13開放網路預約
拒企業干政 南灣醞釀周末7000人大遊行

拒企業干政 南灣醞釀周末7000人大遊行
南灣行動領務6/13開放預約 要搶要快

南灣行動領務6/13開放預約 要搶要快
南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動
南灣2高速公路 將引進快速通道系統「無共乘」也可使用

南灣2高速公路 將引進快速通道系統「無共乘」也可使用

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降