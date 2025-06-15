南灣公園巨型鬣蜥被捕獲 等待主人認領

被找到的蜥蜴。（翻攝自Santa Clara County Parks官方FB）

一隻在南灣公園出沒近一周、外形驚人的大型蜥蜴終於在6月13日被成功捕獲。聖塔克拉拉縣官員證實，這只名為「阿根廷 黑白鬣蜥」的外來爬行動物，由縣公園及休閒部門人員在Joseph D.Grant County Park成功圍捕。

根據Nbc Bay Area報導，這場意外的「野生追蹤」起源於本月初。有徒步旅行者在聖荷西以東首次目擊這種體型碩大、顏色醒目的鬣蜥。隨後公園工作人員在進行例行水壩檢查時，在格蘭特湖附近再次發現這隻蜥蜴的蹤影。「經過仔細觀察和安全性原則，我們的維修人員與公園管理員密切配合，最終成功將其捕獲。」聖塔克拉拉縣公園及休閒部門表示。

發現有巨型蜥蜴的Joseph D.Grant County公園。（圖源google map）

這隻阿根廷黑白鬣蜥目前已被送往聖塔克拉拉縣動物管理處。動物管理處官員表示，他們將暫時照管這隻爬行動物，直到其主人前來認領，或由符合條件的居民領養。

雖然這種蜥蜴在外觀上常被誤認為是小型鱷魚，但事實上它對人類無害。根據聖塔克拉拉縣規定，黑白鬣蜥可合法作為家庭寵物 飼養。然而縣府也提醒，擅自遺棄或拋棄寵物屬違法行為，將可能面臨處罰。專家指出，阿根廷黑白鬣蜥原產於南美，近年來在佛羅里達州已成為入侵物種，在加州 雖屬合法寵物，但不應野放。「牠們雖然不具攻擊性，但在非原生生態中，可能對當地爬蟲類或鳥卵造成影響。」

此次事件雖以安全捕獲落幕，但也引發外界對異寵合法性與公眾教育的進一步討論。一位不願具名的動物保護人士指出：「這不是人工智慧生成的幻想動物，而是活生生的責任問題—寵物飼養不能以好奇為出發點，必須有周全計畫。」

公園單位也提醒大眾：若在野外發現非本地物種，請勿試圖自行抓捕，務必通知相關單位處理。下一步，這隻「驚喜現身」的蜥蜴將靜待其命運，開啟新家的旅程。