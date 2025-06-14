灣區捷運BART站1周內2度事故 通勤族頻遭耽誤

灣區捷運BART系統內周五發生一起乘客臥軌、遭列車撞擊身亡事故。（記者李怡/攝影）

舊金山灣區 捷運BART地鐵 最近狀況頻傳，讓不少通勤族大嘆「想準時上班都難」。

灣區捷運（BART）官方13日公告，周五清晨6點半左右，捷運北伯克利站（North Berkeley）附近發生一起悲劇，一乘客臥軌後遭列車撞擊，不幸身亡。BART公司表示，事故發生後，市中心伯克利站到列治文站之間的列車服務全面暫停，約一個小時後才恢復，但紅線（Richmond–Millbrae）全線仍持續大幅延誤，直到上午9點左右才陸續正常，事故還在調查中。

值得注意的是，這已經是BART一周內第二次因突發醫療或意外事故停駛。就在前一天（周四）早上，海沃德站也因「重大醫療緊急事件」停駛超過兩小時，影響南海沃德（South Hayward）到Bay Fair站之間的班次，大批乘客只能臨時改搭公車或換線，整個早高峰一片混亂。

不少上班族對接連發生的意外頗有怨言，也在捷運官網中留言表示理解又無奈。住在屋崙的王小姐說：「今天提早出門還是遲到，最近真的不敢對BART準點有期待。」而在舊金山上班的李先生也苦笑：「我們部門好幾個人都因為這事遲到，老闆後來乾脆直接讓大家居家辦公半天，真是哭笑不得。」

這一連串事故也提醒通勤族，近期若要搭BART上下班，最好預留更多時間、備好Plan B，遇到班次異常時，及時查看官方即時更新或改搭其他交通工具，避免耽誤行程。

BART官網也提醒民眾，萬一遇到BART突發延誤，可先確認BART官網、APP或X平台(前身為推特Twitter)最新公告，看清楚哪些站停駛、哪些站仍可通行。若停駛區段短，可先搭車到最近還在運行的車站，再轉乘巴士或共乘車。可考慮與同路的同事或鄰居共乘，減少等車時間。遇到延誤，多帶一杯咖啡或水，備份充電線，保持心情平穩。若班次影響大，可與主管聯絡，視情況請假或臨時改為在家辦公。