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金山警局缺人手 葉培恩倡找退休警救急 盼省鉅額加班費

記者李怡／舊金山報導
舊金山代理警察局長葉培恩表示，目前正規畫把退休警察請回來幫忙，成立後備警力與大型活動支援隊。（本報檔案照）
舊金山代理警察局長葉培恩表示，目前正規畫把退休警察請回來幫忙，成立後備警力與大型活動支援隊。（本報檔案照）

面對警力短缺與過高的加班支出，舊金山警察局打算提出新招，把退休警察請回來幫忙，成立後備警力與大型活動支援隊，盼能補上人手缺口，減少動輒百萬元的加班開銷，也讓基層警員不必再過勞上崗。

舊金山代理警察局長葉培恩（Paul Yep）在市議會特別預算會上指出，目前警局人力缺口以百人計算，許多警員必須長時間加班支援。根據警局數據，2021到2023年間，年加班費超過10萬元的員警人數暴增三倍，這不僅造成執勤疲勞，也讓市府預算雪上加霜，引發外界對於治安效能與納稅支出的雙重疑慮。

葉培恩說︰「我們不能一直靠同一批人拼命加班來撐治安，請退休警回來值勤、支援活動，能讓我們把有限的資源花在刀刃上。」

這項後備警計畫正值市府全面檢視預算之際。市長羅偉（Daniel Lurie）為了填補近8億元赤字，已提出裁撤逾百名員工、凍結數百個空缺職位，並削減近2億元補助與外包合約。不過，羅偉重申，警察、消防等公共安全部門的經費仍是優先保障，因為安全是振興城市經濟與人流的基礎。

對許多華人社區居民來說，安全依然是生活裡最大的擔憂。

住在日落區的林太太說：「希望市府別只是花大錢給警察加班，還是要看效果。」還有居民認為，若能透過後備警計畫，把錢省下來多裝監視器、強化巡邏路線，對民眾的安全感會更實際。

目前後備警與活動支援隊的詳細規畫仍待市議會、警察工會及市長辦公室進一步討論，包括聘用條件、薪酬待遇、執勤內容與管理機制等。

若一切順利，最快今年底就有望看到首批退休警重回街頭，協助大型活動維安、節慶人潮管制與一般巡邏勤務，減輕現役員警的壓力。

退休 舊金山 羅偉

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