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康斗公寓附加費用多 業主喊難以負荷 出售也難

編譯林思牧／綜合報導
疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)
疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

康斗公寓曾是理想起步屋，但即使許多年前買得起的人，有不少現在也無法負擔各種附加費用。更有甚者，想把手上的康斗出售成為難上加難的事。

舊金山標準報報導，2010年波利夫科（David Polifko）在Petrini Place的The Village社區買下了自己的康斗單位，當時他正押注於蓬勃發展的西區（Western Addition）。15年來這個區域已經發生了變化，而他的住屋成本也隨之變化。

波利夫科的業主協會會費（homeowners association dues）從每月500元漲到了1100元，遠遠超過了通膨率。此外，兩年前由於一項新的州法要求對陽台進行更嚴格的檢查，他和社區鄰居們不得不花費60萬元進行大規模翻修。之後，隨著這棟擁有134個單元的住宅區周圍搭建起鷹架之際，居民們的集體房屋保險突然被取消了。

當業主協會HOA透過其他供應商獲得保險時，保費一夜之間從每年9萬8000元漲到了96萬4000元，大約相當於每套康斗每年要7194元。災難免賠額也從1萬元增到了近10萬元。「所有這些都會蠶食鯨吞你原本可以省下的錢，」波利夫科說。

各地的康斗業主正面臨一場「完美風暴」，在高利率、不斷上漲的建築維修成本、崩潰的保險市場以及不斷增加的不良房產「黑名單」的共同作用下，導致康斗房產價值下跌，一些房產的出售變得遙不可及。

擔任HOA主席的波利夫科說道：「愈來愈多的社區居民開始懷疑現在是否還能賣掉自己的康斗。」Petrini Place的一位居民於2023年以67.5萬元的價格購買了一間康斗，今年1月發現陽台出現深色水漬後需要重建。HOA不得不動用其儲備金支付4萬4000元的費用。

「康斗市場本來就很艱難，而且情況並沒有好轉，」波利夫科說。在整個2010年代，盡管舊金山新增了數千套住房，康斗價格仍在攀升。然而，疫情大爆發後，房地產市場發生了翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。

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