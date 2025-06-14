加州鐵路2前員工挪用公款蓋公寓 被判刑6個月

挪用公款建造祕密公寓的前加州鐵路公司員工被判入獄。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，加州 鐵路（Caltrain）前員工挪用公款在兩個車站內建造公寓，本周被集體判處六個月監禁。

這兩名員工沃頓（Seth Andrew Worden）和納瓦羅（Joseph Vincent Navarro）於2024年3月被指控犯有盜竊公款建造祕密公寓的重罪。據檢察長稱，這起案件始於2019年將歷史悠久的柏林甘（Burlingame）車站的一部分改建成納瓦羅的個人住宅。

檢察長說，受雇於該機構鐵路服務提供商的Caltrain車站經理沃頓在納瓦羅的指示下，雇用承包商改造以前的辦公空間，並將發票金額控制在他可以批准的3000元限額以下。升級改造共花費4萬2000元，包括廚房淋浴、供暖、管道和監控攝像頭。

據檢察長稱，納瓦羅隨後將其用作主要住所，直到2022年被抓獲並解雇。2019年，密爾布瑞（Millbrae）車站的部分改建也採用了同樣的手段，花費了8000元。Caltrain的員工在2020年發現了米爾布拉的住宅。

聖馬刁縣（San Mateo County）地檢長瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）稱，周一（9日），沃頓被判處在縣監獄服刑60天，緩刑一年。法官還要求沃頓向加州火車管理機構Peninsula Corridor Joint Powers Board支付約8000元，外加220元的罰款和費用，並接受藥物濫用諮詢。

據瓦格斯塔夫稱，納瓦羅於周三（11日）上午被判處在縣監獄服刑4個月，服刑期滿可抵扣28天，緩刑兩年。他還被禁止從事受託責任的工作，並欠下370元的罰款和費用。他向運輸委員會的賠償金額將於8月確定。

法庭紀錄顯示，在一份同意指證納瓦羅的認罪協議下，沃頓在1月表示認罰不認罪（no contest）；而納瓦羅則在4月被陪審團認定有罪。

Caltrain公司發言人利伯曼（Dan Lieberman）告訴SFGATE，在案件審理期間，該公司被告知將這些空間保持原樣，目前尚未對這些改建後的住宅制定任何近期計畫。他補充說，這些住宅不符合規範要求，而且位於歷史建築中，需要慎重考慮改動。

Caltrain執行董事布沙爾（Michelle Bouchard）在2024年提供的一份聲明中說：「濫用公共資金供私人使用違反了法律、Caltrain的政策和公眾的信任。Caltrain會調查每一起有關此類不當行為的索賠，如果有證據表明員工或承包商存在非法行為，我們會立即採取行動糾正這種情況，並追究相關責任人的責任。」