金門公園停車 舊金山市長擬收費 預計每小時3元

金門公園是舊金山地標之一，是市民野餐、賞花、休閒、舉辦節慶活動的選擇之一。(美聯社)

舊金山 紀事報報導，凡曾在金門公園鋪開野餐墊的人，大概都見過沿街排滿停車車輛、享受免費停車優惠的情景。不過，這項福利可能即將結束。市長羅偉 （Daniel Lurie）已提出預算立法，擬要求訪客為停放車輛付費，預計收費標準為每小時三元，實際金額將視需求波動調整。

今年稍早，舊金山娛樂及公園局（San Francisco Recreation and Park Department）官員提出該構想，希望能避免預算赤字在2027年擴大至1500萬元。停車收費是該局於2月下旬公園委員會會議上提出的多項潛在籌資方案之一，其他建議還包括租用網球場每小時收費五元。

若無穩定且可靠的新收入來源，公園局可能被迫大幅削減其系統內多項服務，甚至可能關閉游泳池、縮減暑期夏令營名額。此外，球場的修剪頻率恐降低、園藝學徒計畫可能縮編，清潔維護也將減少。

「舊金山的公園是我們最珍貴的資產之一，」羅偉在聲明中指出，「盡管面臨嚴峻的財政挑戰，我們的預算方案仍提供一個公平且負責任的方式，讓公園保持整潔、安全，並對所有人開放。」

他強調，在市府不得不於各部門進行痛苦裁減的同時，應優先保障核心服務。這項停車收費立法需經市議會核准，方可於2027年生效。羅偉預訂於8月1日前簽署整體預算為法律。

僅靠停車收費機，預估每年可為市府公園系統帶來約490萬元收入。盡管舊金山市民常對停車收費抱怨，不過，部分民眾認為針對金門公園的這項提議「是值得的交換條件」。

Pacific Heights社區組織「拉法葉公園之友」（Friends of Lafayette Park）主席法蘭茲（Steffen Franz）說：「很多人來公園是為了參觀博物館或植物園 ，我認為收取幾元的停車費不算過分。」

目前金門公園內設有兩處付費停車場，但Martin Luther King Drive（除John F. Kennedy Drive 以東段禁止汽車通行外的主要幹道）沿線路邊停車仍為免費。現階段，駕駛人也可在Nancy Pelosi Drive、Bowling Green Drive或公園西側的JFK Drive找到免費路邊車位。