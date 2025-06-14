我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

金門公園停車 舊金山市長擬收費 預計每小時3元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金門公園是舊金山地標之一，是市民野餐、賞花、休閒、舉辦節慶活動的選擇之一。(美聯社)
金門公園是舊金山地標之一，是市民野餐、賞花、休閒、舉辦節慶活動的選擇之一。(美聯社)

舊金山紀事報報導，凡曾在金門公園鋪開野餐墊的人，大概都見過沿街排滿停車車輛、享受免費停車優惠的情景。不過，這項福利可能即將結束。市長羅偉（Daniel Lurie）已提出預算立法，擬要求訪客為停放車輛付費，預計收費標準為每小時三元，實際金額將視需求波動調整。

今年稍早，舊金山娛樂及公園局（San Francisco Recreation and Park Department）官員提出該構想，希望能避免預算赤字在2027年擴大至1500萬元。停車收費是該局於2月下旬公園委員會會議上提出的多項潛在籌資方案之一，其他建議還包括租用網球場每小時收費五元。

若無穩定且可靠的新收入來源，公園局可能被迫大幅削減其系統內多項服務，甚至可能關閉游泳池、縮減暑期夏令營名額。此外，球場的修剪頻率恐降低、園藝學徒計畫可能縮編，清潔維護也將減少。

「舊金山的公園是我們最珍貴的資產之一，」羅偉在聲明中指出，「盡管面臨嚴峻的財政挑戰，我們的預算方案仍提供一個公平且負責任的方式，讓公園保持整潔、安全，並對所有人開放。」

他強調，在市府不得不於各部門進行痛苦裁減的同時，應優先保障核心服務。這項停車收費立法需經市議會核准，方可於2027年生效。羅偉預訂於8月1日前簽署整體預算為法律。

僅靠停車收費機，預估每年可為市府公園系統帶來約490萬元收入。盡管舊金山市民常對停車收費抱怨，不過，部分民眾認為針對金門公園的這項提議「是值得的交換條件」。

Pacific Heights社區組織「拉法葉公園之友」（Friends of Lafayette Park）主席法蘭茲（Steffen Franz）說：「很多人來公園是為了參觀博物館或植物園，我認為收取幾元的停車費不算過分。」

目前金門公園內設有兩處付費停車場，但Martin Luther King Drive（除John F. Kennedy Drive 以東段禁止汽車通行外的主要幹道）沿線路邊停車仍為免費。現階段，駕駛人也可在Nancy Pelosi Drive、Bowling Green Drive或公園西側的JFK Drive找到免費路邊車位。

舊金山 羅偉 植物園

上一則

聖荷西2學區推「雙語沉浸教學」教2語言 吸引新生跨區就讀

下一則

國安部拿白卡抓人？紐森將打法律戰 律師：緊急情況仍要就醫

延伸閱讀

羅偉：推動市中心空置辦公室變住宅 打造新活力社區

羅偉：推動市中心空置辦公室變住宅 打造新活力社區
布里德前幕僚長艾斯本 任城市智庫SPUR執行長

布里德前幕僚長艾斯本 任城市智庫SPUR執行長
成本高、法規多 建造住房難達標

成本高、法規多 建造住房難達標
羅偉推動：舊金山市中心空置辦公室將變住宅推動

羅偉推動：舊金山市中心空置辦公室將變住宅推動
舊金山ICE抗議規模增至千人 氛圍趨於和平

舊金山ICE抗議規模增至千人 氛圍趨於和平

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差