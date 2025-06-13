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矽谷青少年服裝秀 縫進藝術創造力

記者龔玥／聖荷西報導
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青少年走秀充滿創意。（記者龔玥╱攝影）
青少年走秀充滿創意。（記者龔玥╱攝影）

WHY Fashion工作室主辦的「2025青少年原創服裝秀」近日在聖荷西市中心Film and Photography Studio登場。數十名來自矽谷地區的青少年設計師自信登台，展示自己親手設計、剪裁與縫製的服裝作品，融合文化、創意與生命力，讓現場觀眾眼前一亮。

此次活動由來自上海的設計教育者吳海燕教授主導。WHY Fashion於2022年創立，名稱隱含對時尚意義的提問精神。她曾任戴維斯加大紡織服裝設計系訪問學者，致力推動青少年時尚創作教育。

走秀共分為三個部分，每個部分都穿插了節目設計，包括笛子演奏和舞蹈，小朋友精彩的表演迎來不少掌聲。今年的服裝秀不僅有青少年個人的設計，也有親子攜手的溫馨橋段。現場一名媽媽與兩名年幼女兒一同走秀，三人身穿色彩呼應的設計服裝，在伸展台上甜蜜互動，贏得觀眾一片掌聲，場面可愛溫馨，這不僅展現了服裝秀的創意與專業，也呈現出家庭之間的深厚情感與合作精神。

媽媽帶著兩個孩子參加走秀。（記者龔玥╱攝影）
媽媽帶著兩個孩子參加走秀。（記者龔玥╱攝影）

每一名參與的學生從設計圖到成品，全程參與製作。走秀當日，孩子們所穿的服裝無一不是工藝精緻、細節豐富的代表作。有的作品綴滿亮眼閃片，隨著燈光折射，閃耀奪目；有的則在袖口、裙擺加上繁複刺繡與鏤空裝飾，令人眼花繚亂。除了服裝，每位參與者的整體造型也毫不馬虎。從頭飾到配件，每個細節都呼應服裝主題。

為了這場精彩演出，參與者當日從早上10時就抵達場地準備，展開長達數小時的彩妝與造型工作。妝髮團隊由家長與專業志工組成，有條不紊地為孩子上妝、做造型，孩子們從緊張到期待，一邊化妝一邊對鏡練習笑容與步伐，展現了專業的一面。

第一部分參與者合影。（記者龔玥╱攝影）
第一部分參與者合影。（記者龔玥╱攝影）
霍采兒（左邊）與家人合影。（記者龔玥╱攝影）
霍采兒（左邊）與家人合影。（記者龔玥╱攝影）

參與者霍采兒分享，她的設計靈感來自對女性獨立與自由的觀察，她的兩件作品一個結合上世紀歐洲風格與精神，一個靈感來源於明朝服飾，兩件衣服歷時四個月完成。布料皆親自挑選，曾為尋找理想面料與母親開車兩小時前往舊金山。「我在設計中投入了很多情感與故事，每一針一線都是我的心聲。」

活動強調永續理念與文化融合，不少作品使用回收布料或環保素材製作，學生來自多元族裔，包括華裔、越裔、日裔及本地美國人，他們透過時尚實踐彼此文化交流與尊重。

吳海燕表示：「這不只是學縫紉或畫圖，更是一次自我表達與社會參與的歷程。我們讓孩子體驗從無到有的創造，並將他們的聲音縫進每一針線之中。」在一片掌聲中，這場服裝秀圓滿落幕，也為矽谷下一代的藝術創造力寫下耀眼的一頁。

矽谷 日裔 舊金山

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