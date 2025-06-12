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將離任經文處長返台 賴銘琪：完成金山新駐館 任內最大成就

記者江碩涵／舊金山報導
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駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（左二）任期已滿，在11日的歡送會中和副處長朱永昌（左一）、新聞組長郭卉蓁（右一）合影。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（左二）任期已滿，在11日的歡送會中和副處長朱永昌（左一）、新聞組長郭卉蓁（右一）合影。（記者江碩涵／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪任期已滿，將於6月20日返台，11日在駐館舉行歡送會。賴銘琪回憶，在舊金山灣區四年十個月，最難忘的就是灣區的僑胞，而讓他感到最有成就的，就是在他任內買下並裝修完工正式啟用全美最貴的駐館，讓舊金山灣區的僑胞有歸屬感，隨時有回家的感覺。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（前排左六）任期已滿，11日在駐館舉行歡送會...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（前排左六）任期已滿，11日在駐館舉行歡送會，經文處外交官員、駐館人員及僑務委員合影。（記者江碩涵／攝影）

灣區的台灣僑胞多半住在南灣（矽谷），6月6日僑團已在金山灣區僑教中心舉辦僑團為主的歡送晚宴。11日的歡送活動則以經文處外交官員、駐館人員及僑務委員為主。

賴銘琪回憶他當年在疫情最嚴重的時候接任處長的過程。他說，他當時擔任外交部非政府組織國際事務會執行長，有一天外交部長突然找他，並交付舊金山處長的職責，2020年8月是美國疫情最嚴峻的時刻，他一上任就努力適應疫情，並利用台灣防疫優勢，與舊金山灣區的主流社會做更多連結。當時光是捐口罩的活動，他就出席了20多場。

賴銘琪說，舊金山是一個非常好的地方，即使當時面臨了這麼多的挑戰，也慢慢過去了，他相信舊金山會愈來愈好。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪回憶，讓他感到最有成就的，就是在任內買下並裝...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪回憶，讓他感到最有成就的，就是在任內買下並裝修完工啟用全新駐館。（記者江碩涵／攝影）

而在任內面臨最大的挑戰與成就，賴銘琪說，就是完成舊金山駐館。舊金山駐館當時成交價5300萬美元，創下中華民國在美國外交史上最貴的駐館紀錄，不僅土地房舍貴，在建造過程中也面臨許多挑戰，包含發包工程以及購置家具等，幾乎所有細節，賴銘琪都親自經手處理。

如今要返台了，賴銘琪說，他最懷念的應該是灣區的僑胞，「人」是他最想念的部分。他說，經歷過各地外派經驗，舊金山灣區的僑胞是他遇過「最知性」的族群，灣區僑胞通常以工程師、學術界及科技商界等背景為主，每個僑胞都能跟他侃侃而談許多知識，也讓他非常驚嘆僑胞及僑團的活力。

舊金山 灣區 疫情

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