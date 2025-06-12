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南灣第3季行動領務 6/13開放網路預約

記者江碩涵／聖荷西報導
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駐舊金山台北經濟文化辦事處公布第三季南灣僑教中心舉辦行動領務的時間，並開放6月13日起在網上預約。（記者江碩涵／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處公布第三季南灣僑教中心舉辦行動領務的時間，並開放6月13日起在網上預約。（記者江碩涵／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處公布第三季南灣僑教中心舉辦行動領務的時間，分別是7月18日、8月22日及9月26日。這三日都是周五，南灣民眾可在南灣申辦「換發護照」及「授權書」、「出生/死亡證明」、「結婚證明」、「居住國外證明」申請案，民眾可以省一趟交通，不用特地到舊金山辦文件，但必須在6月13日上午9時起在網站www.tecosf.com上預約，名額有限，先到先得。

駐舊金山台北經文辦事處表示，民眾只要確認網站預約成功，印出確認單，就可於7月18日、8月22日、9月26日上午10時至下午1時將已填妥的表格及應備文件，直接帶到南灣僑教中心一樓多功能廳櫃台辦理相關業務。

現場僅提供收件服務，不發件，也無法速件處理，僅限本人親自辦理，不接受代辦。當日僅受理42位民眾，包含網路預約34位、現場發放號碼牌給80歲以上僑胞8位，額滿不再受理。南灣僑教中心地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035。

駐舊金山台北經文辦事處表示，為節省等候時間及提高服務品質，提醒僑胞抵達僑教中心一樓領務櫃台前，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費，規費僅接受現金、銀行本票（cashier check）或匯票（money order）支付，抬頭請寫TECO。現場恕不找零，也不接受個人支票與信用卡，若文件不全無法收件。

另外，首次申請護照、辦理入國證明書等，民眾仍得親自前往舊金山經文辦事處辦理，其他各項領務業務則建議可郵寄申請，相關申請資料請寄：TECO，地址為345 4th Street, San Francisco, CA 94107，並請註明申辦業務，例如護照、簽證、授權書、入國證明書等。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可至經文處網站查詢，網址：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。僑胞如有疑問，可電郵：[email protected]或致電415-362-7681洽詢。

舊金山 護照 簽證

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