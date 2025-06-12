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Target打造儀式感 6月周末送鑰匙鏈

記者龔玥／聖荷西報道
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Target六月每周六可領免費鑰匙鏈。（圖源target官網）
Target六月每周六可領免費鑰匙鏈。（圖源target官網）

Target門店這個夏天多了份熱鬧氣氛。自6月起，每個星期六可以在各地的Target門店內領取一個小巧的鑰匙鏈或掛件。

這是Target今年新推出的「夏日周六」店內活動，專為其會員計畫「Target Circle」用戶設立。活動一經推出，便在社群平臺掀起熱議。有網友曬出自己領到的吊飾，並形容這像是一場「成年人也能參與的夏日尋寶」。

根據Target的說法，活動全月每周六進行，不需購物消費，只要是Target Circle會員，在指定時間到店便可領取當周贈品。許多家庭因此選擇把周六的行程安排在target附近，不僅為了免費小物，也趁機採購夏日用品。

除了掛件和鑰匙鏈，活動還伴隨一系列針對會員的商品優惠，包括零食、泳池玩具及夏日服飾等。Target方面表示，贈品「先到先得」，部分門店在活動剛開始不久就發放完畢。這種不依賴購物、純粹互動式的實體活動，是傳統零售在面對電商衝擊下的一次有趣嘗試。

「我們已經習慣了線上促銷和數字優惠，但線下的參與感和即時滿足感，是網購無法替代的。」一位消費者表示。

Target 電商

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