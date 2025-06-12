我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

路透：印度墜機已超過290人罹難

舊金山幸運男 刮中獎金200萬元彩券

編譯組／綜合報導
舊金山男子在Scratchers彩票中贏得200萬美元。（取自Pexels）
舊金山男子在Scratchers彩票中贏得200萬美元。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山一名男子在一家市中心便利店購買的加州彩券局（California Lottery）Scratchers中贏得了200萬美元，彩票官員於周二（10日）宣布了這一消息。

澤伊丹（Rwhi Zeidan）從位於Kearny街和Commercial街交匯處的Discount Cigarettes and Cigars便利店購買了這張即時獎填字遊戲（Instant Prize Crossword）彩票。他表示，3月5日他正在刮彩票打發時間，突然發現自己中了頭獎。

「我一開始沒看清號碼，兩次都以為是中了2000元。可能是第三次看時，發現零太多，於是逐個數了起來，」澤伊丹在聲明中說，「那時我才真正震驚了。」

彩票顯示中獎金額為200萬，澤伊丹表示他通過簡訊將喜訊告知了子女。

「他們問『那個人是你嗎？』我答『是的』。」他說，「直到那一刻，我才敢相信。」

澤伊丹表示，他計畫用這筆獎金償還房貸。

加州彩券局本周宣布了多位近期中獎者，其中包括溫特斯市（Winters）的一位100萬刮刮樂中獎者。

尼爾森（McKinley Nelson）在與妻子一起買披薩時購買了一張Loteria Grande彩票，便贏了獎金。

尼爾森是一名72歲的退伍軍人，他也計畫用這筆錢償還房貸並購買一輛露營車（camper van）。他說，他從加州彩券局40年前開始銷售時就一直參與。

「我贏獎金花了很長時間，」尼爾森說。

官員們鼓勵負責任地參與博彩，並通過保密的熱線電話1-800-426-2537或在線平台800gambler.chat提供與賭博相關問題的支持。

加州 舊金山

上一則

舊金山預算審議 陳詩敏籲「砍高層、保基層」守護弱勢

下一則

參加抗議勿觸法 「不服從」非言論自由

延伸閱讀

舊金山經文處長賴銘琪即將離任 僑胞是他最懷念的部分

舊金山經文處長賴銘琪即將離任 僑胞是他最懷念的部分
加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同

加州屋頂太陽能費用過高 最高院認同
金山法院外民眾示威 移民聽證叫停

金山法院外民眾示威 移民聽證叫停
撤離2年 Nordstrom將重返金山 主打小而美

撤離2年 Nordstrom將重返金山 主打小而美
舊金山ICE抗議規模增至千人 氛圍趨於和平

舊金山ICE抗議規模增至千人 氛圍趨於和平

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19

超人氣

更多 >
12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退
美國公民懷胎9月被ICE反綁帶走 原因是…

美國公民懷胎9月被ICE反綁帶走 原因是…