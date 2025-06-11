加州帶頭起訴 擋下解雇美國志願隊行政令

州檢察長邦塔表示，已經獲得馬里蘭州聯邦地區法院裁決，初步阻止川普政府解雇美國志願隊的行政命令。(記者陳曉峰 / 攝影)

州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，已經獲得馬里蘭州 聯邦地區法院裁決，初步阻止川普 政府在多州訴訟進行期間解雇美國志願隊（AmeriCorps），恢復該機構的計畫和資金。

美國志願隊是一個獨立的聯邦機構，負責動員美國民眾參與具有實際意義的社區服務，直接應對國家在教育、公共安全和環境領域的需求。志願隊成員和志願者已幫助退伍軍人獲得基本服務、抗擊阿片類藥物危機、協助老年人尊嚴地老去、災後重建社區，改善了數百萬美國人的身心健康。

2024年，加州 有超過6150名志願隊成員在至少1200個地點服務，包括學校、食品銀行、無家可歸者收容所、健康診所、青年中心、退伍軍人設施及其他非營利和宗教組織。同年，志願隊向加州投入超過1.33億美元聯邦資金，支持成本效益高的社區解決方案，與當地合作夥伴緊密協作，幫助社區應對最嚴峻的挑戰。

2025年2月川普政府發布行政命令，要求所有聯邦機構制定計畫削減人員編制並縮減職能。隨後，美國志願隊關閉其國家民防社區服務隊項目，並至少將85%的永久員工置於行政休假狀態，通知這些員工將於6月24日被解雇。

4月底，加州收到聯邦政府通知，其美國志願隊撥款計畫已被終止。邦塔與馬里蘭州、特拉華州和科羅拉多州的檢察長共同領導由23名檢察長和兩個州組成的聯盟，提起訴訟以阻止該機構的解散。地方法院的裁決批准了各州恢復加州及其他原告州美國志願隊計畫（包括支持該計畫的志願者）的請求，並撤銷了關閉國家民防社區軍團計畫（National Civilian Community Corps program）的決定，但拒絕了關於解決志願隊永久員工裁員問題的救濟請求。

邦塔表示，此次裁決確保了這項至關重要的服務工作將繼續在加州社區開展，同時將在法庭上繼續爭取正義。