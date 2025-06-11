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撤離2年 Nordstrom將重返金山 主打小而美

編譯組／綜合報導
Nordstrom即將重返舊金山，在Fillmore街1919號開設一家規模較小的全新門店Nordstrom Local。(取自Google Maps)
Nordstrom即將重返舊金山，在Fillmore街1919號開設一家規模較小的全新門店Nordstrom Local。(取自Google Maps)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Nordstrom即將重返舊金山，開設一家規模較小的全新門店Nordstrom Local，該計畫已於上周獲得舊金山規畫委員會（Planning Commission）的批准。

Nordstrom於2023年從舊金山市中心撤離已近兩年，當時關閉了位於購物中心Westfield Mall的旗艦店以及附近的一家折扣店Nordstrom Rack。

與全規模百貨商店不同，即將開業的1648平方呎的Nordstrom Local店（位於Fillmore街1919號）將不銷售傳統零售商品。相反，它將作為社區樞紐，提供在線訂單自提、退貨、裁縫服務及個人造型預約。

該空間將設八間試衣間、一間造型套房，並提供當日送達等客戶便利設施—甚至在到店時可享用一杯葡萄酒或啤酒。

由於該項目涉及連鎖品牌，根據舊金山的「連鎖零售」（formula retail）條例，必須申請特殊許可。

經過數月的辯論和公眾諮詢，委員會以5票對2票通過了該提案。

然而，這一決定仍存在爭議。多位居民和小企業主表達了擔憂，認為該商店將加劇交通擁堵，且與社區特色不符。但該項目也獲得了Fillmore街多家商戶的支持。

「Nordstrom長期以來一直是舊金山商業格局中負責任且積極參與的一員，」當地精品店Clare V的總裁Molly Leonetti寫道：「他們的存在不僅將為Fillmore街注入新活力，還將支持周邊商戶的成功，包括我們自己的業務。」

舊金山本土品牌Marine Layer的銷售副總裁Andrew Graham也表示贊同，稱其服務將吸引顧客探索並光顧周邊商店，進一步加強當地經濟。

圍繞Nordstrom回歸的辯論凸顯了舊金山復甦過程中持續存在的矛盾，即在吸引商業租戶填補空置店面與保留社區零售走廊獨特性格之間尋求平衡。

Nordstrom代表表示，該公司正與城市機構合作，解決交通和配送影響的擔憂，包括在附近停車場提供驗證停車的可能性。

儘管公眾反應不一，規畫官員仍認為該門店將激活長期空置的空間，並為居民提供有價值的服務，同時不會對社區規模造成過大壓力。批准Nordstrom Local的條件包括社區參與和人行道維護。

Nordstrom 舊金山 零售商

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