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聖塔克拉拉PAL摔跤課「縣警長親自現身」與6歲學員過招

記者龔玥／聖荷西報道
聖塔克拉拉舉辦兒童初學者摔跤課程。(聖塔克拉拉市府提供)
聖塔克拉拉舉辦兒童初學者摔跤課程。(聖塔克拉拉市府提供)

在一個常強調孩子們沉靜下來讀書的靜態學習世界裡，聖塔克拉拉警察活動聯盟（Police Activities League, 簡稱PAL）成功舉辦了一項令人耳目一新的活動–為期六周的兒童初學者摔跤課程，成為本地青少年健康成長和積極出路的生動範例。

聖塔克拉拉警察活動聯盟是一個長期致力於服務本地青少年的非營利組織，由聖塔克拉拉警察局主導成立。PAL透過體育、教育及社區活動，為青少年提供積極向上的成長環境，多年來PAL舉辦包括籃球、足球、拳擊、摔跤等多項體育活動，並定期組織社區服務和文化交流活動。

課程吸引了多名年幼學員參與，訓練內容包括基礎摔跤技巧、身體協調訓練及團隊精神的培養。「這些小傢伙精力十足，每次翻滾、打滾、移動都獲得積極回饋，看著他們在運動中被認可和鼓勵，真是種莫大的快樂。」一位參與者表示。

訓練場上最受歡迎的「對手」之一，正是聖塔克拉拉縣警長摩根（Cory Morgan）。他不惜「犧牲」形象，與六歲左右的小摔跤手「過招」，在嬉笑與挑戰中贏得孩子們的信任與喜愛。家長說，看到他被孩子們徹底利用和虐待，確實讓人忍俊不禁，也從說明了這些孩子得到出色的指導。

PAL摔跤項目的意義遠不止運動技能的培養，更在於建立孩子們與社區公共安全官員間的深厚關係。聖塔克拉拉PAL將繼續致力於推動青少年體育項目與社區參與，打造更健康、更有凝聚力的城市未來。

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