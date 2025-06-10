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第41屆華運會聖火南灣點燃 空軍大鵬聯誼會旗隊開場

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
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現場嘉賓領聖火繞場金山灣區華僑文教中心一周。(記者孫愛薇／攝影)
現場嘉賓領聖火繞場金山灣區華僑文教中心一周。(記者孫愛薇／攝影)

第41屆金山灣區華人運動大會7日在金山灣區華僑文教中心點燃聖火，現場超過300位僑胞與嘉賓參與，儀式率先由空軍大鵬聯誼會旗隊護旗入場，隨後有莊嚴隆重的升旗典禮，海外青年文化大使協會（FASCA）舞獅團登場、健身大鼓隊帶來鼓聲震天傳聖火等精彩演出，最後由現場嘉賓領聖火繞場金山灣區華僑文教中心一周，完成聖火點燃儀式。

第41屆金山灣區華人運動大會主委陳立功致詞，感謝所有前來參與的貴賓，這場聖火點燃儀式是為7月27日的華運會開幕式做暖身，希望僑胞能積極參與活動，共襄盛舉，提倡全民健康運動風氣，以比賽活動項目的良性競爭，提升身體健康與積極的生活形式，大會所有人員午餐巧克力蛋白飲料，是由Fashion City董事長胡詠苓(Daisy Hu)贊助。

多位主流政界華裔代表與僑界領袖出席聖火點燃儀式。(記者孫愛薇／攝影)
多位主流政界華裔代表與僑界領袖出席聖火點燃儀式。(記者孫愛薇／攝影)
舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，期待華運會的活動一年比一年更盛大。(記者孫愛...
舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，期待華運會的活動一年比一年更盛大。(記者孫愛薇／攝影)

儀式中演出團體有，美國加州排舞協會在老師林貴香指導下帶來舞曲「American Kids」，舞蹈團體風中之羽由指導老師彭樂雲領導下帶來為「生命奔跑」，舞樂者、熱舞120班及元極舞帶來精采演出。

舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區文教中心主任莊雅淑、庫比蒂諾市市長趙良方、佛利蒙市市長薩爾萬（Raj Salwan）、佛利蒙市市議員邵陽、密爾比達市議員林偉文（William Lam）、中華⺠國僑務委員魏德珍、林政原、陳陽明、劉玲霞、李垣麟、張正邦、中華⺠國僑務諮詢委員暨金山灣區華人運動大會執行顧問呂玉貞、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、肇慶總會館書記長周達昌、大埠同源會會長鄧灼照、世界台商會名譽總會長林貴香、舊金山世界日報總經理李銘濱、舊金山中華航空公司總經理曾煜屏等到場參與。

儀式率先由空軍大鵬聯誼會旗隊護旗入場。(記者孫愛薇／攝影)
儀式率先由空軍大鵬聯誼會旗隊護旗入場。(記者孫愛薇／攝影)
超過300位僑胞參與華運會聖火點燃儀式，現場熱鬧非凡。(記者孫愛薇／攝影)
超過300位僑胞參與華運會聖火點燃儀式，現場熱鬧非凡。(記者孫愛薇／攝影)
海外青年文化大使協會（FASCA）舞獅團熱鬧登場。(記者孫愛薇／攝影)
海外青年文化大使協會（FASCA）舞獅團熱鬧登場。(記者孫愛薇／攝影)

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