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停車場屋頂建匹克球場 柏克萊居民擔心噪音：擊球像槍聲

編譯林思牧／綜合報導
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柏克萊市2061 Allston Way的立體停車場 。(谷歌地圖)
柏克萊市2061 Allston Way的立體停車場 。(谷歌地圖)

在立體停車場的樓層或屋頂上興建匹克球場，在全國各城市正蔚為風潮。有人提議在柏克萊市中心的一處停車場頂端建匹克球場，卻引出反對聲音。

舊金山紀事報報導，紐約州、新罕布夏州、馬里蘭州和德州都正在規畫將車庫屋頂改造成匹克球場。匹克球（pickleball）發明以後，幾年來吸引愈來愈多的玩家，其中大多是年紀較長的人士。這種熱潮也引起一些人的反感，如果有人想在某處興建場地，附近的居民常會發動抗議。

疫情導致的遠距辦公使曾經爆滿的立體停車場大量空置，譬如舊金山市交通局正在探索在兩個利用率低的車庫──Sutter-Stockton和Fifth-Mission──開設成屋頂匹克球場的可能性，因為自2018年至今，這兩個車庫的使用率下降了61%。

東灣居民簡肯斯（Jim Jenkins）創辦的Neighborhood Pickleball LLC，計畫在柏克萊市2061 Allston Way的停車場六樓建造三個球場，該停車場位於基督教青年會YMCA東側、柏克萊市社區學院（Berkeley City College）對面。

簡肯斯表示，他開始考慮停車場是在拜訪了一位德州朋友在奧斯汀市的匹克球俱樂部之後。這傢俱樂部在停車場上方建有五個球場，他說他喜歡這種低調的社區氛圍，這讓他想起了疫情初期這項球拍運動剛剛興起的時期，那時球場人滿為患，有時甚至因為附近居民對噪音的投訴而縮短了開放時間。

「感覺就像一個社區公園，而不是一個大型匹克球館，它優化了社區和社交互動，而不是單純地設置匹克球場。」回到東灣以後，他走遍了從柏克萊到屋崙、再到舊金山與聖荷西的每一間車庫。許多車庫因為地面有斜度不適合打匹克球，但2061 Allston Way的車庫非常適合，而且業主願意配合。

簡肯斯表示，這間俱樂部會比較低調，會員人數不多，也會舉辦一些公司承包的活動。那裡將會有一個人工草坪區，配備野餐桌、遮陽傘和半躺椅供人們社交。三個球場將占據屋頂約三分之一的面積。

該車庫對面的曼加拉姆佛教語言研究中心（Mangalam Research Center for Buddhist Languages）主任佩特蘭克（Jack Petranker）表示，他聽說匹克球拍擊球時的聲音聽起來像槍聲，會造成很嚴重的干擾。

柏克萊 舊金山 德州

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