逛好市多被展示櫥櫃壓傷 蘇諾瑪女子求償1400萬元

舊金山灣區女子起訴Costco索賠超過1400萬。（取自Google Maps）

據媒體SFGATE報導，蘇諾瑪縣一名女子以超過1400萬美元的賠償金起訴好市多 公司（Costco Wholesale Corporation），稱其因一個據稱有缺陷的櫥櫃展示架倒下而遭受嚴重傷害。

根據訴訟文件顯示，3月22日，諾沃特尼（Sadie Novotny）在聖塔路薩市好市多分店的店內過道上行走時，一個標有「特價」（on sale）的櫥櫃展示架突然倒下，將她壓在櫥櫃下方，造成其「多處、永久性且嚴重的傷害」，包括創傷性腦損傷。

盡管該訴訟最初在阿拉米達縣高等法院提起，但因為Costco Wholesale公司律師的要求，案件隨後被移至北區法院（Northern District Court）。訴訟指控好市多公司存在疏忽、場所責任及產品責任。

具體而言，訴訟稱該櫥櫃「腿部較細」，且被疏忽地放置在一個「老舊」且「承受不起的木製托盤」上，處於一個危險的位置，這使得櫥櫃有很大可能倒向購物通道。原告指控好市多未能「發現不安全狀況」、向顧客發出警告，或對相關員工進行關於櫥櫃展示的培訓。

諾沃特尼要求賠償500萬美元用於「疼痛、痛苦和不便」，另加500萬美元用於精神損害。她還要求賠償10萬美元用於醫療費 用和截至目前的收入損失，以及額外的400萬美元用於未來的醫療費用和收入損失。

根據案件記錄，雙方將於9月出庭參加案件管理會議。