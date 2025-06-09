聖荷西無車街道活動Viva Calle SJ 體驗熱鬧氛圍

一年一度的Viva Calle SJ迎來十周年慶，市民得以深入社區角落，認識在地餐飲、手作市集及公共藝術，大街小巷充滿活力。(記者徐蓓蓓╱攝影)

一年一度的Viva Calle SJ開放街區活動在8日迎來十周年慶。這一次，聖荷西 市的White Road化身「無車街道」，邀請市民一同在上午10時至下午3時，沿著從Lake Cunningham公園至Berryessa圖書館的路線，漫遊、騎行、滑板及互動遊戲，親身體驗街道屬於人群的熱鬧氛圍。

自2015年首次舉辦以來，Viva Calle SJ已從一場六哩的單一路線活動，逐步發展為涵蓋多個社區節點的地區性盛事，目的在於打破汽車主導的交通框架，鼓勵公眾重新「擁有」街道，促進健康生活與社區連結。十年間，走過市中心和東聖荷西的多個街區。現今年慶路線更延伸至東北部的湖畔及社區中心，象徵活動版圖的持續擴大與多元包容。

今年的十周年特別慶典設置了三大「活動樞紐（activity hubs）」：Lake Cunningham公園、Alum Rock Village及Berryessa圖書館，不僅有本地品牌及非營利團體的攤位，還安排街頭表演、兒童遊戲與即興舞蹈，為大小朋友提供多重感官饗宴。主辦單位熱忱邀請民眾「從任何一點出發、隨興體驗」，活動全程免費，並開放寵物 入場，讓家長與小孩一同享受。今年的活動又恰逢全國「最好的朋友日」（National Best Friend Day），因而也鼓勵好友結伴同行，共譜難忘回憶。

為呼應低碳出行，主辦單位與VTA（聖塔克拉拉縣交通局）合作，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場。官方建議使用Transit App與Clipper行動支付 卡，方便規畫路線並節省停車時間；VTA也加強班次，確保通勤順暢，並在各樞紐站提供指引與補給資訊。

聖荷西市鄭先生一家四口選擇騎行來參與活動。他表示，今年的活動地點相對往年較為偏僻，是他平時不太會來的地區。但是本次活動有和當地的商家和地方機構很好的互動，比往常的活動更具有活力，也讓一家人更深入的了解城市不同社區文化。

而另一位要去往北聖荷西的趙女士，則對今天的活動並不知情。因為車輛導航並未能識別封禁路段，導致她一直誤入歧途，十分抓狂。不過她說看到大家或騎行、或滑板，或三三兩兩享用街邊美食的街道，十分悠閒，看到了城市不同平日的另一面。希望明年的活動自己也能有機會參與其中。

十年走來，Viva Calle SJ不僅促進市民健康休閒、體驗街道親和力，也成為地方小商業與文化團體的展示平台。藉由「封街開放」，市民得以深入社區角落，認識在地餐飲、手作市集及公共藝術，讓大街小巷充滿活力。許多家庭與抱著初騎心情的民眾，都在此找回城市節奏中難得的慢活樂趣。