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驕傲月活動爆仇恨攻擊 紅木城市長強烈譴責

記者徐蓓蓓╱紅木城綜合報導
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驕傲月被彩虹燈光點亮的舊金山市政廳。（記者李怡╱攝影）
驕傲月被彩虹燈光點亮的舊金山市政廳。（記者李怡╱攝影）

紅木城4日傍晚舉行年度驕傲月慶祝活動期間，發生令人震驚的仇恨攻擊事件：兩名青少年在現場大聲高喊恐同辱罵後，朝Courthouse Square廣場的人群丟擲疑似煙火，造成一名成人輕傷，引發社區強烈關注與不安。

根據警方新聞稿，事件發生於當天下午5時55分，地點為Broadway街2200號路段，即紅木城市中心廣場一帶。當時市府公園與社區服務局正進行活動布置。警方接獲報案後迅速抵達現場，發現嫌犯已逃離，並展開調查。初步調查指出，有兩名成人受害，其中一人遭爆炸波及受傷，所幸傷勢不重，整起事件部分過程也被監視器錄下。

當晚警方迅速鎖定並逮捕一名13歲男孩，隔日再逮捕第二名13歲嫌犯。兩人均因涉嫌「以致命武器攻擊（Assault with a Deadly Weapon）」與「仇恨犯罪（Hate Crime）」被送至聖馬刁縣青少年服務中心，目前案件仍在進一步調查中。

紅木城市長薩巴羅斯（Elmer Martínez Saballos）強烈譴責：「這種充滿仇恨與暴力的行為絕不可被容忍，紅木城不接受任何形式的歧視。我們會與執法單位、社區領袖和市民攜手，確保市內每一處，包括Courthouse Square在內的公共空間，都是讓人感到安全與歸屬的地方。」

驕傲月為紅木城慶祝多元、包容與平等的重要時刻，本次事件對致力於推動LGBTQIA+族群權益的社區而言無疑是一大衝擊。然而，市府重申將堅定捍衛所有居民的安全與尊嚴，絕不讓仇恨影響社區的團結與信任。

警方呼籲，任何掌握相關資訊的民眾與紅木市警局聯繫，協助早日查明真相，守護社區安全。

歧視 仇恨犯罪

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