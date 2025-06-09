慶驕傲月 金山雙子峰搭建「粉紅三角」 象徵LGBTQ+歷史城市標誌

「粉紅三角形」(Pink Triangle)已成為同志驕傲月中最具代表性的傳統之一。(取自市長羅偉Instagram)

每年6月的驕傲月，舊金山 最高峰之一的雙子峰（Twin Peaks）山頂就會以粉色塗飾，而這一傳統在今年已是第30個年頭。「粉紅三角形」（Pink Triangle）運動已成為同志 驕傲月中最具代表性的傳統之一。

上周五，約800名志願者團體頂著強風開始在雙子峰上搭建粉紅三角的邊界線。這條由帆布製成、長達240呎、寬5呎，面積橫跨約一畝的裝飾物，在第二天上午7時才完成鋪設工作，總共使用了175張亮粉紅色帆布鋪滿了整個三角形，形成完整圖案。

這項傳統的共同創辦人卡尼 （Patrick Carney）指出，當初只是一場與朋友之間的靈感即興，如今卻成為象徵舊金山精神與LGBTQ+歷史的城市標誌。

「我們當時只是想讓驕傲遊行更有色彩，然後擴散到整座城市，」卡尼回憶，「雙子峰就像一塊空白畫布，我心想：『何不在上面裝點些什麼？』」

卡尼說，當初有人建議他裝上彩虹旗，但他選擇了更具歷史意義的粉紅三角形。「我常說，粉紅三角與彩虹旗就像同志權利運動的陰與陽。」他解釋，粉紅三角誕生於納粹集中營，是同志受迫害的標誌，而彩虹旗則是愛與希望的象徵。

粉紅三角的歷史可追溯至納粹德國時期，被標記為「同性戀者」的囚犯被迫穿上繡有粉紅三角的衣物，成為受迫害的標記。到了1970年代，LGBTQ社群重新詮釋這個符號，使其成為反恐同與爭取平權的象徵，1980年代也被用於喚起人們對愛滋疫情的關注。

舊金山驕傲月（San Francisco Pride）執行長福特（Suzanne Ford）表示，當今政治氛圍讓這個象徵變得更加重要。她指出，包括川普政府對跨性別族群的打壓、以及重命名以舊金山同志先驅哈維米克（Harvey Milk）命名的軍艦等舉動，使得這個象徵更具時代意義。

粉紅三角的展示將持續至6月29日，期間除完成裝置外，還將舉行社區領袖紀念儀式。主辦單位也持續徵求志工協助月底拆除作業。