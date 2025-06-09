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茶香飄萬里 慈濟「茶博會」凝聚文化與人心

記者王日芯╱聖荷西報導
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駐舊金山台北經濟文化辦事處組長郭卉臻(左二)在慈濟的攤位前合影。(記者王日芯╱攝影)
駐舊金山台北經濟文化辦事處組長郭卉臻(左二)在慈濟的攤位前合影。(記者王日芯╱攝影)

慈濟加州分會於7日至8日在南灣舉辦「茶博會」，以茶為媒，廣邀來自世界各地的茶人與民眾，共同沉浸在文化交流與品味生活的氛圍中。

本次茶博會集結了來自台灣、日本、南韓、印度、尼泊爾等特色茶品，包括普洱、紅茶、白茶、抹茶、花茶與創新口味如香菇茶，拿鐵茶等，展現茶文化的深度與廣度。全場共20多個攤位，吸引400餘位來賓駐足鑑賞。

駐舊金山台北經濟文化辦事處組長郭卉臻表示：「茶文化是華人與世界連結的重要橋樑。透過這樣的活動，讓不同背景的民眾都能以茶為媒，走進彼此的文化與故事。慈濟不只是在推廣茶，更是在推廣人與人之間的理解與連結。」

慈濟志工魏潔漪表示：「有一區的老師來自印度，他們展示了多款印度香料茶；也有韓國代表專門介紹韓式清茶與健康茶；台灣茶品則以高山烏龍為主，展現台灣茶獨有的香氣與層次。」

茶博會現場不僅可品茗，還設有多場專業泡茶工作坊與文化講座。其中，來自英國、曾為BBC及多部影視作品提供茶文化顧問的資深講師，授課分享英式下午茶的歷史淵源與正統泡法，課程座無虛席，現場氣氛熱絡。

慈濟向來重視環保，此次茶博會也融入永續精神。所有參與者入場時皆獲贈一隻可重複使用的茶杯與購物袋，避免現場產生大量一次性杯具垃圾。主辦單位表示：「我們希望透過每一杯茶，讓大家瞭解，生活中的每個選擇都能為地球盡一分力。」

來自各地的茶攤。（記者王日芯╱攝影）
來自各地的茶攤。（記者王日芯╱攝影）
來自天台山的茶攤。（記者王日芯╱攝影）
來自天台山的茶攤。（記者王日芯╱攝影）

來自浙江天台山的「禪茶」攤位則以其「人與自然和諧共處」的理念吸引眾人駐足。據介紹，其茶葉取自高山雨水灌溉區域，全年海拔800米以上，茶樹自然生長、無農藥殘留，富含弱酸性礦物質與養分。「我們主張走進自然，與天地合一，茶是和平的媒介，我們推崇的不只是品茶，更是敬天愛人。」負責人分享，該品牌這次帶來普洱、白茶等多種產品，亦有迷你包裝供民眾選購。「我們的茶葉之所以清透潔淨，是因為每一片茶都是尊重自然的結果。」

慈濟自家茶園所栽培的「淨斯茶」也在會中大放異彩，志工們親手奉上一杯杯茶，口感清雅花香濃鬱，令人回味無窮。志工說：「我們的烏龍茶是用心與善念灌溉出來的，茶中有情，人茶合一。」

部分攤位元更將茶與環保創意結合。例如Sporgy公司展示的蘑菇茶，味道和色澤相當特別，吸引不少民眾嘗試。

慈濟北加州分會表示，未來仍將持續舉辦類似茶文化推廣活動，邀請更多民眾透過一杯茶，走入多元文化、體驗生活哲學、實踐環保理念。茶博會雖結束，茶香卻餘韻悠長，在每位參與者心中留下一段寧靜與感動。

現場售賣茶相關紀念品。（記者王日芯╱攝影）
現場售賣茶相關紀念品。（記者王日芯╱攝影）
駐舊金山臺北經濟文化辦事處組長郭卉臻致辭。（記者王日芯╱攝影）
駐舊金山臺北經濟文化辦事處組長郭卉臻致辭。（記者王日芯╱攝影）

慈濟 印度 加州

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