台灣工商攜手與青商會舉辦 全球青商潛力之星選拔華人關注

北加州台灣工商會會長陳思如發言。（記者王日芯╱翻攝）

由北加州 台灣工商會與北加 州台灣青商會共同主辦，金山灣區 文教中心協助支持的「2025全球青商潛力之星選拔說明會」日前舉行。活動以線上直播形式進行，吸引眾多在地及全球華人青年企業家及經理人參與。

活動由北加州台灣工商會輔導會長黃俊肇（Jake Huang）帶領與會者認識本次選拔的意義與價值。隨後由會長陳思如及青商會會長黃彥嘉分別致詞，感謝僑委會及金山灣區文教中心的支持，強調本次選拔活動為海外台灣青年創業家提供了難得的國際交流與成長機會。

金山灣區文教中心主任莊雅淑表示，自2021年起，該選拔賽已成功舉辦三屆，累計評選出百位來自世界各地的傑出青商創業家及高階經理人。「全球青商潛力之星選拔賽」透過政府資源的支持，推動青商跨領域、跨國界及跨世代的合作發展。今年選拔賽將於6月23日（台灣時間）截止報名，預計選出10位優秀海外青商，獲獎者將獲得專家免費企業諮詢、進入潛力之星聯誼會，並享有多元媒體行銷資源及信保基金貸款保證等多項支持。

活動高潮為三位歷屆「潛力之星」得主的經驗分享。來自藝術文創領域的邊歆茹（Crystal Bien）談到她如何將藝術教育結合商業模式，成功推廣至國際舞台。她鼓勵年輕創業者勇於創新，並強調準備選拔資料時要清楚呈現自身優勢與獨特價值。

另一位來自新媒體行銷領域的謝佩穎（Peggy Hsieh）分享了疫情期間如何運用數位行銷策略，成功吸引數十萬粉絲關注，並榮獲2022年僑務委員會頒發的潛力之星獎項。她建議青商在準備評選資料時，重點在於展示實績與未來發展規畫。

US Air Supply創辦人Samuel Chien簡子堯介紹了他在工業市場的創新經營模式，提升產業效率及顧客服務。他強調，創業過程中持續學習及結盟的重要性，並鼓勵有志青年踴躍參與選拔，發掘自身潛能。