首次州級執法單位聯合巡邏華埠 商戶吐苦水：年輕人快閃搶劫 讓人憂

華埠社安隊本周聯合加州公路巡警（CHP）、捷運警局（BART PD）和屋崙警局（OPD），在華埠巡邏。（受訪者供圖）

東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊本周聯合加州公路巡警（CHP）、捷運警局（BART PD）和屋崙警局（OPD）在華埠巡邏。這也是社安隊首次聯合州級執法單位巡邏。不少華埠商戶反應，年輕人「快閃搶劫盜竊」、「偷吃瓜果」的輕罪頗為常見，讓人擔憂。商戶普遍希望增加街道執法力量，震懾犯罪

屋崙暴力犯罪 率下降了30%以上，但「小偷小摸」等問題仍困擾著努力生存的商家。10街數個經營超市或商鋪的東主說，一些年輕人，抓起路邊攤位的東西就跑，大聲喝止也沒用，有時會搶奪回來，但這些人下次依然明知故犯。有時，是肇事者偷拿瓜果蔬菜，啃幾口，讓人防不勝防。

Alice街麵包店東主Des To說，儘管過去兩年情況有所好轉，但問題依然存在。每兩年她的店鋪就會被搶劫。今年因入室盜竊更換了多扇被打碎的窗戶，包括上月的一次未遂入室盜竊。她希望類似的行動帶來改變。「執法機構出來看看我們關心什麼，並看到了我們想要的。但願這將是一個非常好的開始。」

不少被走訪的商家均表示，希望加大執法力度，增加街頭見到員警的頻率，以更大震懾不法行為。

社安隊負責人馬作林表示，義務巡邏四年多，目前華埠的安全狀況改善頗多，但對當前情況仍不滿意。

屋崙市府目前還在努力平衡1.15億到1.3億美元的財政赤字。屋崙華促會（OCIC）主席莊錦鎮說，一再要求屋崙警局提供加班時間可能不現實，因此正尋求其他機構的幫助。

公路巡警和捷運員警官員已承諾增加華埠的警力部署，他希望這一承諾能為該地區帶來安全和商業活力。「這讓我們感到安全和有保障。增加警力部署，本身就是一種威懾。」

屋崙華埠警員Tony Chang說，他來自屋崙，至今仍住在屋崙，「家人、朋友都去華埠購物，這裡發生的犯罪案件，我都會非常在意。」

公路巡警警官諾沃塞爾（Mike Novosel）表示，這就是團隊合作，與社區和執法部門共同努力，大家都有一致的目標。