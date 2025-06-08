託運行李爭議 女律師毆空服員、擊警

聖荷西女律師被指控因行李存放問題，在飛往舊金山的航班上毆打達美航空員工並拒捕。（取自Pexels）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle報導，一名前往舊金山的頭等艙乘客日前在明尼亞波利斯-聖保羅國際機場（Minneapolis-St. Paul International Airport）被捕。根據亨內平縣政府（Hennepin County）提交的法庭文件顯示，之前她與達美航空 公司（Delta Airines）的一名員工因行李存放問題發生爭執

現年45歲的聖荷西 律師斯瓦米納坦（Priya Swaminathan）面臨四項指控：以暴力手段阻礙司法程序、五級襲擊、擾亂公共秩序以及干擾航班營運。

這些指控源於她據稱拒絕在達美航空DL2089航班起飛前往舊金山國際機場（San Francisco International Airport）前存放或託運行李。

當局稱，該事件於6月1日晚上9時45分左右開始，當時斯瓦米納坦被告知行李架已滿，她需要在登機口託運行李。

根據投訴內容，她情緒激動，對其他乘客大喊大叫並在過道來回走動。當達美航空客服人員試圖安撫她時，斯瓦米納坦據稱推搡了該員工的胸部。

官員們表示，執法人員發現斯瓦米納坦站在飛機第一排與第二排之間，拒絕服從指令或離開飛機。

官員在法庭文件中寫道，警員報告稱聞到濃烈酒精氣味，並且她在被強制帶離過程中，踢向其中一名警員，險些將其踢下登機橋樓梯。

在警車內，斯瓦米納坦據稱掙脫手銬的一隻手並解開安全帶。

她於當晚11時左右被收押於亨內平縣監獄，次日繳納3000元非現金保釋金後獲釋，定於6月16日出庭。