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馬斯克神祕私校顛覆傳統教育 師資「夢幻」華裔天才少年入讀

記者趙健╱綜合報導
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Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）
Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）

經常挑戰常規的特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)對教育也有獨到見解，為了讓子女接受符合自己理念的教育，他專門在SpaceX內部創辦了一所「私房學校」。如今他的孩子已從該校畢業，但這所實驗性學校仍繼續運作，並向全球招生，吸引包括莫多克、希爾頓等名門世家的下一代就讀。

來自南加爾灣的華人學生Jack Huang是其中一員，11歲進入融入馬斯克教育理念的學校Astra Nova。這裡沒有傳統課表、沒有年級限制，不強調標準化考試，而是聚焦在解決問題、數據分析與創造性思維，每門課都反映出最新的科學話題與社會現象。

教師來自NASA、MIT

Astra Nova的師資陣容可謂「夢幻」，許多課程都由來自NASA、麻省理工學院（MIT）、Google等領域的現任研究人員與科學家授課，將真實世界的研究與案例引入課堂。Jack的母親Joanne表示，老師們會分享他們正在研究的AI模型或太空計畫，會與孩子討論最前沿的科技，讓孩子的認知能力與世界同步接軌。

Joanne曾透過LinkedIn搜索老師們的背景，發現他們幾乎都有博士學位，且都有本業身分。「首先是某個領域的專家，其次才來任教；學校也經常請大學教授、領域專家來開講座。這與一般學校安排師資的邏輯完全不同。」

「這裡不教授最基礎的概念，教的都是最新、最前沿的技術和發現，像AI、VR、駭客技術等」，Joanne說，很多學校還在教Excel，這裡已經教孩子怎麼看數據、選股票，還有NASA望遠鏡實作課，孩子們能自己探索星球。「前兩年，有一個學生還發現了新行星，用自己的名字來命名。」

她補充，教學內容不僅融合最新科技，也強調邏輯、倫理與實作能力。例如，學生要模擬製藥公司在倫理壓力下如何做決策，或針對未來城市交通提出解決方案等。但同時也會有像Ethical Hacking這樣的課程，讓孩子知道什麼行為是合法或非法的。

錄取全靠腦力挑戰

雖是備受矚目的頂尖私校，但Astra Nova每年約3萬7000美元的學費並不算非常貴，並提供財務補助申請。Astra Nova的招生不看分數、不考試，錄取過程更像一場腦力挑戰，每年僅招收幾十位學生。Joanne回憶面試時，學校問的是：「你覺得Elon Musk應不應該被炒魷魚？」或是讓孩子們將名畫藝術品分配到不同機場，從中觀察思考方式與邏輯分析。

Jack從小熱中機器人與工程，自主設計過多個機器人並獲VEX世界機器人錦標賽冠軍。在轉入Astra Nova後，他找到高效的學習節奏。Jack表示，他最喜歡的課是統計與數據分析，「不只是算數字，而是分析各行業資料，像是球隊戰績、能源效率，學會怎麼用數據做決策。」

Jack坦言，雖然學習內容充實，但同學間較少有面對面的交流機會，日常討論以學習為主。Astra Nova目前是一所全線上授課的學校，一年僅有幾次露營和線下聚會。

雖然以網路課程為主，但也有動手實驗。Joanne分享，有一年生物課，老師寄來了泡在福馬林中的心臟、大腦樣本，孩子們就跟著老師直播動手做解剖實驗；化學課也會寄來試管、藥劑等器材，跟著老師一起做。

目前Jack已完成初中課程，已決定去全美資優高中Davidson Academy求學。Joanne說，最終還是要回到傳統高中的體系，目前還沒有像Astra Nova這樣的實驗性高中，比較接近的是Stanford Online，但還是希望他能有線下學習的經驗。「Jack在11歲時就通過加州高中畢業考，按理12歲起就能上大學。但我不想製造13歲上大學的少年天才，還是希望他在童年多待一會」。

Jack製作機器人。（受訪者提供）
Jack製作機器人。（受訪者提供）
Jack與隊友們討論競作品。（受訪者提供）
Jack與隊友們討論競作品。（受訪者提供）
Jack平日通過參加課外活動和競賽項目與同齡人線下交流。（受訪者提供）
Jack平日通過參加課外活動和競賽項目與同齡人線下交流。（受訪者提供）
Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）
Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）

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