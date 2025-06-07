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北加州台灣同鄉聯合會桌球賽 老中青百人參加

記者江碩涵／聖利安曲報導
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北加州台灣同鄉聯合會桌球比賽在聖利安曲舉行，今年有五隊、老中青三代選手近百人參加。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會桌球比賽在聖利安曲舉行，今年有五隊、老中青三代選手近百人參加。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯合會一年一度桌球比賽日前在聖利安曲（San Leandro）聯合會會址舉行，共五隊組隊參加，這次報名球隊隊員包含老中青三代，共吸引近百人參加。

北加州台灣同鄉聯合會副會長陳瓊㔵幫大家加油打氣，祝福選手們都能在比賽中享受打球的過程。活動總監楊柏堯表示，每年北加州台灣同鄉聯合會舉辦球類比賽，提供鄉親們以球會友的機會。

比賽賽程分五組進行，有男子單打、男子雙打、女子單打、女子雙打及男女混合雙打。賽事戰況激烈，雙方分數接近，觀眾都屏息禁聲，生怕打擾到選手．害選手分神失守。現場主辦單位更貼心的準備了運動飲料、綠豆湯、西瓜及點心等，讓選手補充水分，也讓觀賽者大飽口福。

男子單打中取得第三名好成績的是今年最年輕的選手，只有11歲的莊倚仁。他說，他是第一次跟著爸爸、哥哥一起參賽，全家人都到現場替他加油，他很開心能夠跟大人們比賽，希望明年能打出更好的成績。

最終比賽成績，男子單打第一名是協志會的張正邦、第二名是矽谷台灣同鄉會SHIHMING LIU、第三名則是東南灣台灣同鄉會莊倚仁。女子單打第一名是台美教會莊麗華、第二名協志會洪美和、第三名台美教會廖紀美。

男子雙打第一名為協志會孫德威及張正邦、第二名東南灣台灣同鄉會GIDEON及PETER、第三名東南灣台灣同鄉會KEN及VINCENT。女子雙打第一名台美教會莊麗華及呂淑莊、第二名台美教會劉淑吟及廖紀美、第三名矽谷台灣同鄉會ENID LEE及LEIHWANG。

男女雙打第一名協志會孫德威及洪美和、第二名台美教會李園及呂淑莊、第三名矽谷台灣同鄉會YUMING WU及LEIH WANG，團體總冠軍今年由協志會獲得。

加州 矽谷 北加

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