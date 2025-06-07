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馬斯克創私校「Ad Astra」 沒考試、不分年級 上學像打電玩

記者趙健╱綜合報導
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全日制學生課表。（學校官網截圖）
全日制學生課表。（學校官網截圖）

2014年，馬斯克在洛杉磯縣的SpaceX總部內創辦一所名為「Ad Astra」（拉丁文意為「奔向星辰」）的實驗性私立學校，最初只為他的孩子和少數SpaceX員工子女設計，後來發展為面向全球10至15歲招生的線上學校。

這所學校顛覆傳統教學體制，以STEM課程為主軸，強調問題解決與批判性思維。馬斯克曾這樣形容，「這裡不設成績制度，讓所有孩子在類似裝配線一樣的同年級中學習，根據他們的天賦與能力量身設計教育內容。華盛頓郵報稱它為「一所專門培養熱愛火焰噴射器的聰明孩子的祕密實驗學校」。

隨著馬斯克的孩子長大，Ad Astra在2020年結束運作。但其核心教育團隊轉而創立了新平台：Astra Nova School，由與馬斯克聯合創辦Ad Astra的教育專家Josh Dahn營運，延續前沿教學精神。學校官網寫道：「Ad Astra之所以特別，是因為沒有任何強制性結構或課程的限制。馬斯克給我們的唯一指示是，『讓它變得偉大』。正是在這種挑戰的恐懼和機會中，Astra Nova誕生了。」

正如馬斯克所希望：「理想的教育，應該像好玩的電玩一樣吸引人。你從來不用提醒孩子們玩遊戲，他們會自動投入一整天。」

Astra Nova是純線上授課學校，招收全日制或非全日制學生。根據其網站介紹，學校主要招收10至15歲（約5至9年級）學生，面向全球招生，但採用太平洋時間授課。所有課程均以英語現場授課，班級規模通常為6至16人。

根據線上課表，該校課程安排彈性，提供每周一至周五的選課時段，內容包含同步課程、團隊合作、專題協作與社群交流，學生必須於周一至周四參加主要課程，每學期須註冊10個以上的課程區塊。此外，在這裡的學習結束後，學校會為學生申請高中提供指導與支持，包括Astra Nova的成績單與推薦信。

除Astra Nova外，一所名為「Ad Astra」的線下私立新校2024年在德州Bastrop出現，鄰近馬斯克旗下公司如Boring Company和SpaceX的設施。官網介紹，該校面向3至9歲兒童，主打蒙特梭利式（Montessori Education）混齡教學與STEM早教，師生比為1:15或更高，被稱為未來教育的「實驗基地2.0」。

馬斯克曾說：「假設你要教學生了解引擎的構造，傳統方法是先上螺絲起子課、再上板手課，但更有效的方法，應該是：『這裡有一顆引擎，我們來拆解它』。」

當前可選課程介紹。（學校官網截圖）
當前可選課程介紹。（學校官網截圖）
馬斯克曾表示：「理想的教育應該像好玩的電玩一樣吸引人。」（美聯社）
馬斯克曾表示：「理想的教育應該像好玩的電玩一樣吸引人。」（美聯社）

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