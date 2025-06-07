我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

洛斯蓋圖性侵案 聖荷西警逮1男嫌 未獲保釋下周受審

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西警方宣布，逮捕一名金寶市男子Pablo Chan，涉嫌兩起性侵案。（荷西警察局提供）
聖荷西警方宣布，逮捕一名金寶市男子Pablo Chan，涉嫌兩起性侵案。（荷西警察局提供）

據信使報（Mercury News）報導，警方宣布逮捕了一名金寶市（Campbell）男子，該男子涉嫌與本周早些時候在聖荷西（San Jose）洛斯蓋圖溪步道（Los Gatos Creek Trail）發生的兩起性侵案件有關。

據聖荷西警察局（San Jose Police Department）周四（5日）發布的新聞稿稱，一名女子於周三（4日）上午8時50分左右在Leigh大道附近的步道上行走時遭到襲擊，警方隨後展開調查。

該女子向調查人員透露，一名男子突然襲擊她並將其推倒在地，隨後實施了性侵。警方表示，她奮力反抗並擺脫了該男子，隨後呼救。

出警警員未立即找到襲擊者，警方隨後發布了一段監控視頻畫面，雖未清晰顯示該男子面部特徵，但記錄了其體型和衣著。

在調查該襲擊事件期間，警方稱另一名女性聯繫當局報告稱，她遭到了與另一名男子類似描述的襲擊，且襲擊時間「與另一起襲擊事件大致相同」。

性侵偵探隨後將嫌疑人鎖定為21歲的金寶市居民Pablo Chan。周四下午4時20分左右，警方稱該部門的MERGE小組（聖荷西的SWAT團隊）在Leigh大道和De Rose Way路附近的停車場發現了Pablo Chan。

根據警方和監獄紀錄，Chan因涉嫌重罪加重綁架（felony aggravated kidnapping）、性侵以及兩項輕罪逮捕令，被羈押在密爾比達（Milpitas）的埃爾姆伍德男子監獄（Elmwood men′s jail）。他目前被羈押且未獲保釋，預計將於下周初出庭受審。

在新聞稿中，警方將此次逮捕歸功於其偵探和警員、金寶市警方以及「我們社區中積極參與的成員」，他們的「迅速行動導致了危險嫌疑人的識別和逮捕」。

任何掌握Chan或襲擊事件信息的人士，可聯繫偵探Ashley Travaglione，電話：408-277-4102，或通過電子郵件：[email protected]。線索也可通過矽谷止罪熱線（Silicon Valley Crime Stoppers）408-947-7867或siliconvalleycrimestoppers.org提交。

洛斯蓋圖溪步道性侵案嫌疑人被捕，疑似亞裔。（取自Pexels）
洛斯蓋圖溪步道性侵案嫌疑人被捕，疑似亞裔。（取自Pexels）

聖荷西 矽谷 密爾比達

上一則

馬斯克創私校「Ad Astra」 沒考試、不分年級 上學像打電玩

下一則

馬斯克神祕私校顛覆傳統教育 師資「夢幻」華裔天才少年入讀

延伸閱讀

聖荷西機場打造「透鏡藝術實驗室」 推全新沉浸藝術裝置

聖荷西機場打造「透鏡藝術實驗室」 推全新沉浸藝術裝置
ICE突襲南聖荷西至少拘4人 引發社區關注

ICE突襲南聖荷西至少拘4人 引發社區關注
聖荷西提供弱勢童「暑期免費餐食」7大據點領取

聖荷西提供弱勢童「暑期免費餐食」7大據點領取
建商BXP出售聖荷西土地 撤回住宅開發計畫

建商BXP出售聖荷西土地 撤回住宅開發計畫
「泰國菜太辣燒傷食道」官司 聖荷西醫師棄律師自我辯護

「泰國菜太辣燒傷食道」官司 聖荷西醫師棄律師自我辯護

熱門新聞

蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

2025-06-04 13:28
馬斯克受川普徵召出掌DOGE，疑成為聯邦大裁員的代罪羔羊。(美聯社)

背黑鍋53天即遭解雇 DOGE前成員曝神祕小組混亂內幕

2025-06-04 21:03
隨著川普政府加大整肅移民力度，可能有許多移民會透過盡快入籍成為美國公民來保護自己。（美聯社）

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

2025-06-01 02:20
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13
由史丹福大學畢業生安潔莉娜‧洪在舊金山創辦的晚餐俱樂部Mosa享有高人氣。此為示意圖。(取材自Pexels)

一晚結識19個陌生人 舊金山超火晚餐俱樂部登陸紐約

2025-05-31 14:42

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學