洛斯蓋圖性侵案 聖荷西警逮1男嫌 未獲保釋下周受審

聖荷西警方宣布，逮捕一名金寶市男子Pablo Chan，涉嫌兩起性侵案。（荷西警察局提供）

據信使報（Mercury News）報導，警方宣布逮捕了一名金寶市（Campbell）男子，該男子涉嫌與本周早些時候在聖荷西 （San Jose）洛斯蓋圖溪步道（Los Gatos Creek Trail）發生的兩起性侵案件有關。

據聖荷西警察局（San Jose Police Department）周四（5日）發布的新聞稿稱，一名女子於周三（4日）上午8時50分左右在Leigh大道附近的步道上行走時遭到襲擊，警方隨後展開調查。

該女子向調查人員透露，一名男子突然襲擊她並將其推倒在地，隨後實施了性侵。警方表示，她奮力反抗並擺脫了該男子，隨後呼救。

出警警員未立即找到襲擊者，警方隨後發布了一段監控視頻畫面，雖未清晰顯示該男子面部特徵，但記錄了其體型和衣著。

在調查該襲擊事件期間，警方稱另一名女性聯繫當局報告稱，她遭到了與另一名男子類似描述的襲擊，且襲擊時間「與另一起襲擊事件大致相同」。

性侵偵探隨後將嫌疑人鎖定為21歲的金寶市居民Pablo Chan。周四下午4時20分左右，警方稱該部門的MERGE小組（聖荷西的SWAT團隊）在Leigh大道和De Rose Way路附近的停車場發現了Pablo Chan。

根據警方和監獄紀錄，Chan因涉嫌重罪加重綁架（felony aggravated kidnapping）、性侵以及兩項輕罪逮捕令，被羈押在密爾比達 （Milpitas）的埃爾姆伍德男子監獄（Elmwood men′s jail）。他目前被羈押且未獲保釋，預計將於下周初出庭受審。

在新聞稿中，警方將此次逮捕歸功於其偵探和警員、金寶市警方以及「我們社區中積極參與的成員」，他們的「迅速行動導致了危險嫌疑人的識別和逮捕」。