聖荷西首發全市範圍數據戰略 促公平與創新

聖荷西開創全市數據戰略。（圖由聖荷西政府提供）

聖荷西 市政府於6月5日推出首份全市範圍的數據戰略，希望透過高效運用資料資源，改善市政服務品質、促進公平並支持創新治理。這份為期三年的戰略規畫，是市府參與「彭博慈善城市數據聯盟」所取得的重要進展，標誌著聖荷西邁入智慧治理的新時代。

市長馬特‧馬漢（Matt Mahan）說：「聖荷西正在為地方政府的未來建立數位基礎。我們將數據轉化為行動，做出更快、更準確的決策，為所有居民帶來實質改善。」

此次數據戰略聚焦於三大核心原則，DaaS（Data as a Service）建立共享資料平台，協助各部門存取、管理並運用高品質資料，提升市政協調效率並減少重複工作。實踐社群（Community of Practice）推動跨部門數據技能培訓與標準制定，鼓勵創新合作與內部知識共享。衡量影響（Measure Impact）改革績效追蹤制度，強化政策結果與民眾實際需求的連結。

市府經理詹妮弗‧馬奎爾（Jennifer Maguire）指出：「這項策略幫助我們做最重要的事，更好地服務我們的社區。它讓我們能更敏捷地回應市民需求，並推動具有可衡量成效的變革。」

數據戰略也將作為推動無家可歸者解決方案、績效導向預算與人工智慧 （AI ）應用等重點政策的支柱，同時強調資料隱私保障、公平性原則與部門間的整合協作。

首波落實項目包含「居民影響資料專案」，透過分析民眾在接受市府服務中的實際體驗與回饋，找出制度優化空間；以及「無家可歸者資料整合計畫」，整合各單位資源以提升服務協同效能。

聖荷西市資訊長暨資訊科技部主任卡立德‧陶菲克（Khaled Tawfik）說：「我們正從過去各自為政的作法，轉向更聰明地合作。透過加強資料基礎建設與員工培訓，市府可更全面地掌握挑戰，做出靈活而負責任的回應。」

作為該戰略的合作推手之一，彭博政府卓越中心（GovEx）策略與夥伴關係資深總監拉特里西亞‧布恩（Latricia Boone）讚許聖荷西的承諾：「聖荷西正透過全球領先的數據實務，打造一個回應社區需求、以數據驅動的現代政府。」

該戰略也與2023年啟動的「城市人工智慧連結（City AI Connect）」計畫相呼應，後者是彭博慈善基金會與GovEx共同推動的全球學習社群，旨在協助城市實驗並推進生成式AI應用，提升公共服務。