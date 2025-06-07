沃伯頓公園升級 翻新野餐區與桌椅

聖塔克拉拉將升級沃伯頓公園。（圖由聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市政府宣布，備受居民喜愛的沃伯頓公園（Warburton Park）將進行一項全面更新的總體規畫，改善使用者體驗、提升安全性並增強社區凝聚力。此項升級工程不僅符合當前的健康與安全規範，也反映出公共公園設施設計的最佳實踐。

此次規畫重點包括翻新野餐區與場地家具，如長椅與桌椅，提升民眾休閒舒適度；增設ADA無障礙設施，包括合規的人行道與停車位，讓每位市民都能輕鬆進入公園；在靠近兒童遊樂設施的街道邊緣增設安全圍欄，進一步保護孩童活動空間的安全性；新增水合站，配備飲水器、水瓶加水器及寵物 飲水碗，照顧人與寵物的需求；全面升級照明設施為LED，同時透過增加植樹與綠蔭，打造更清涼宜人的環境；在泳池甲板邊緣種植緩衝植物，並於鄰近住宅一側設置財產圍籬，以維護居民隱私與美觀；新增一條環狀步道以回應居民對健走空間的需求，同時保留大片天然草皮，供日落電影院 、戶外遊戲等多用途活動使用。

市府表示，這項更新是為因應社區多元需求所進行的長期規畫成果。隨著夏季即將到來，多場社區活動也蓄勢待發。「我們期待在這個夏天透過各種社區活動將居民凝聚在一起。尤其是6月份即將開跑的公園音樂會系列，這是與家人朋友享受免費現場音樂、體驗城市活力的絕佳機會。」