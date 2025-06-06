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9歲Juliette Leong辦畫展 藝術捐贈8非營利組織

記者江碩涵／舊金山報導
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年僅9歲的女孩Juliette Leong將在舊金山BlueStream Gallery and Wines舉辦個人藝術展「Captured in Color」，展出50幅以壓克力畫為主的原創作品。(翻攝自個人官網)
年僅9歲的女孩Juliette Leong將在舊金山BlueStream Gallery and Wines舉辦個人藝術展「Captured in Color」，展出50幅以壓克力畫為主的原創作品。(翻攝自個人官網)

年僅九歲的女孩Juliette Leong將在舊金山BlueStream Gallery and Wines舉辦個人藝術展「Captured in Color」，展出50幅以壓克力畫為主的原創作品。展覽所得幾乎全數將捐贈給八個非營利組織，她希望用藝術的力量喚起希望與關懷。

Juliette Leong表示，非常興奮能夠展出作品，「藝術是有力量的」，畫展可證明孩子的想像力也能募款、傳遞希望，並提高大家的關注，她的藝術是她最響亮的聲音，希望每一位走進來的人都能被感動。

Juliette的畫作色彩鮮明、情感豐富，涵蓋抽象、人物肖像及混合媒材等多樣風格。她曾因看到洛杉磯山火的新聞報導而深受觸動，創作出三幅充滿情緒的作品，展期內也將舉辦八場VIP招待會，每場活動支持一個不同的非營利組織，每幅售出的畫作，將由買家選擇指定的非營利機構捐贈款項，支持的議題涵蓋癌症研究、教育、青年賦能、文化保存與社區發展等。

BlueStream藝廊共同創辦人Steven Lee表示，很榮幸在舊金山舉辦Juliette Leong的首場個展，展覽所得將捐助多個灣區亞太裔相關慈善機構，非常敬佩她的慷慨精神，也希望這場展覽能為舊金山歷史悠久的華埠帶來更多人流與關注。

Juliette已為全球各地慈善機構募得數百萬美元，個人亦已捐出價值超過25萬美元的畫作。

亞裔捐贈者計畫執行董事Carol Gillespie說：「這不僅是一場藝術展覽，更是一場由9歲女孩發起的公益革命。這是我近年來在舊金山見過最具啟發性的事情之一。」

Juliette曾登上50多家國際媒體，並受邀至「Rachael Ray Show」、「Tamron Hall」、「A-May-Zing Kids」、PBS、ABC、NBC、FOX、CW與CBS等節目演出，她在社群媒體上累積數十億次觀看，展現出跨足藝術與公益的驚人才華，也是TED講者，並曾三度登上卡內基音樂廳的得獎小提琴家，及全國數學比賽冠軍。

Juliette Leong畫展時間為5月31日至6月29日，展覽地點為BlueStream Gallery and Wines（地址：555 Grant Ave., San Francisco, CA 94108）。

年僅9歲的女孩Juliette Leong將在舊金山BlueStream Gal...
年僅9歲的女孩Juliette Leong將在舊金山BlueStream Gallery and Wines舉辦個人藝術展「Captured in Color」，展出50幅以壓克力畫為主的原創作品。(翻攝自個人官網)

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