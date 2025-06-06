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北加州大專院校校友聯合會仲夏舞會 6月21日狂歡

記者龔玥／聖荷西報導
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仲夏舞會海報。（主辦單位提供）
仲夏舞會海報。（主辦單位提供）

加州大專院校校友聯合會6月21日舉辦仲夏舞會，活動地點選在福斯特城Crowne Plaza Hotel，可容納多達400人，預計吸引各校系的校友、親友及社區成員熱情參與，是今年夏天不可錯過的社交盛事。本活動由校聯會會長奚藻勳領軍、總召馬蒨君負責統籌籌辦，副會長霍慶來、秘書長魏鈴、副秘書長何佳民、財務長吳國廷及副財務長林美玲共同協力，呈現一場融合懷舊、活力與溫馨的夏日盛會。

仲夏舞會以「青春回憶」為主題，鼓勵參與者以70年代校園風或復古穿搭入場，無論是學生制服、運動服還是令人懷念的牛仔，都能為現場增添趣味與話題。舞會將安排專業DJ現場播放各年代經典音樂與流行舞曲，從迪斯可、探戈等應有盡有。無論是熱愛舞池的老手，還是想觀望感受氣氛的新人，都能自在參與、找到樂趣。

主辦單位表示，這不只是場舞會，更是一場情感的重聚。希望大家能暫時放下生活壓力，回到最純粹、最快樂的學生時代，找回年輕時對生活的熱情與笑容。

仲夏舞會的組織人員。（記者龔玥／攝影）
仲夏舞會的組織人員。（記者龔玥／攝影）

考量到部分賓客可能對跳舞不熟悉，也將設有多個用餐座位區，讓賓客在輕鬆氛圍中與老朋友敘舊、認識新朋友，甚至促進跨校系間的合作契機。當晚還供應正宗台式三明治，不僅讓人一解思鄉之情，也為整場舞會增添濃濃的人情味。

仲夏舞會為校聯會「四季活動計畫」中的夏季亮點，繼春季的健行郊遊大受好評後，秋季旅遊活動也已蓄勢待發。校聯會將於今年勞工節長周末舉辦南加州丹麥風情小鎮旅行，歡迎校友們報名。

校聯會以「連結Connection、擴展Expansion、回歸Reunion」為主軸，積極串連北加州各校校友資源，不僅協助新移民及年輕職場人士拓展人脈，也鼓勵資深校友重新參與，讓不同世代的人在共同的記憶與價值中找到交集。舞會票價包含晚餐、飲料與活動費用，欲購票或了解詳情，請瀏覽校聯會官網：www.jaacuc.org，或致電408-475-2187。

現場提供台式三明治。（主辦單位提供）
現場提供台式三明治。（主辦單位提供）

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