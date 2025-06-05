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邱信福：聯邦法院阻川普政府撤銷聯邦補助金

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市府律師辦公室表示，30多個地方政府聯合控告聯邦政府的一項訴訟取得勝訴，聯邦法院頒布初步禁令，制止川普政府的違憲政策。（記者李怡／攝影）
舊金山市府律師辦公室表示，30多個地方政府聯合控告聯邦政府的一項訴訟取得勝訴，聯邦法院頒布初步禁令，制止川普政府的違憲政策。（記者李怡／攝影）

舊金山市府律師辦公室4日表示，舊金山市與聖塔克拉拉縣等地方政府控告聯邦政府的一項訴訟取得勝訴，美國聯邦法院頒布初步禁令，制止川普政府對聯邦住房與運輸補助金施加違憲條件，試圖迫使地方政府屈從，否則將失去數十億聯邦資金的政策。

這起訴訟於5月2日由舊金山市府律師邱信福（David Chiu）、聖塔克拉拉縣律師Tony LoPresti等地方代表提出，針對美國住房與都市發展部（HUD）以及交通部（DOT）強行加入的補助條件提起法律挑戰。5月21日原告團隊提交修改後的訴狀與第二份初步禁令申請，法院最終裁定原告勝訴，禁止聯邦政府以新條件限制或撤銷補助資金。

法院認定，聯邦政府行為違反美國憲法中的支出條款、三權分立原則與第五修正案，也違反「行政程序法」（APA）。禁令明確指出，禁止HUD與DOT因不符新條件而撤銷、扣留或干擾原告獲得的聯邦補助金，並強調「原告勝訴可能性高，若不頒布禁令將造成不可逆傷害，且公共利益亦站在原告這一方。」

「這些聯邦補助金攸關我們城市中最脆弱群體的基本居住權，以及數百萬居民與遊客的交通安全，」邱信福說，「我們很欣慰法院再次挺身而出，阻止這場以政治操弄公共資源的違法行徑。」

聖塔克拉拉縣顧問LoPresti也指出：「法院的裁決讓我們能持續為社區提供關鍵住房服務，阻止聯邦政府卸責於地方。」

據悉，舊金山每年從HUD獲得超過5,000萬美元的無家可歸者服務補助，聖塔克拉拉縣也獲得3,300萬美元。川普政府於2025年3月片面要求地方政府簽署新的補助協議，附帶未經國會授權的意識形態條款，涉及反移民、反LGBTQ+、反墮胎與反平權內容，違背補助原意。

除住房補助外，交通部也在多項運輸補助（如聯邦捷運、高速公路、航空與鐵路補助）協議中加入類似條件。舊金山市政府指出，目前市交通局已獲或預期將獲得總計12.8億美元聯邦捷運補助，舊金山國際機場亦有8.03億美元FAA資金，若遭撤回將對城市基礎建設造成嚴重衝擊。

舊金山 聯邦政府 川普

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