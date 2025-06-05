邱信福：聯邦法院阻川普政府撤銷聯邦補助金

舊金山市府律師辦公室表示，30多個地方政府聯合控告聯邦政府的一項訴訟取得勝訴，聯邦法院頒布初步禁令，制止川普政府的違憲政策。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府律師辦公室4日表示，舊金山市與聖塔克拉拉縣等地方政府控告聯邦政府 的一項訴訟取得勝訴，美國聯邦法院頒布初步禁令，制止川普 政府對聯邦住房與運輸補助金施加違憲條件，試圖迫使地方政府屈從，否則將失去數十億聯邦資金的政策。

這起訴訟於5月2日由舊金山市府律師邱信福（David Chiu）、聖塔克拉拉縣律師Tony LoPresti等地方代表提出，針對美國住房與都市發展部（HUD）以及交通部（DOT）強行加入的補助條件提起法律挑戰。5月21日原告團隊提交修改後的訴狀與第二份初步禁令申請，法院最終裁定原告勝訴，禁止聯邦政府以新條件限制或撤銷補助資金。

法院認定，聯邦政府行為違反美國憲法中的支出條款、三權分立原則與第五修正案，也違反「行政程序法」（APA）。禁令明確指出，禁止HUD與DOT因不符新條件而撤銷、扣留或干擾原告獲得的聯邦補助金，並強調「原告勝訴可能性高，若不頒布禁令將造成不可逆傷害，且公共利益亦站在原告這一方。」

「這些聯邦補助金攸關我們城市中最脆弱群體的基本居住權，以及數百萬居民與遊客的交通安全，」邱信福說，「我們很欣慰法院再次挺身而出，阻止這場以政治操弄公共資源的違法行徑。」

聖塔克拉拉縣顧問LoPresti也指出：「法院的裁決讓我們能持續為社區提供關鍵住房服務，阻止聯邦政府卸責於地方。」

據悉，舊金山每年從HUD獲得超過5,000萬美元的無家可歸者服務補助，聖塔克拉拉縣也獲得3,300萬美元。川普政府於2025年3月片面要求地方政府簽署新的補助協議，附帶未經國會授權的意識形態條款，涉及反移民、反LGBTQ+、反墮胎與反平權內容，違背補助原意。

除住房補助外，交通部也在多項運輸補助（如聯邦捷運、高速公路、航空與鐵路補助）協議中加入類似條件。舊金山市政府指出，目前市交通局已獲或預期將獲得總計12.8億美元聯邦捷運補助，舊金山國際機場亦有8.03億美元FAA資金，若遭撤回將對城市基礎建設造成嚴重衝擊。