薩特健康投資4.42億 建神經科學中心 估2028年落成開放

薩特健康機構4日為最新投資的神經科學綜合中心舉行開工動土儀式。（記者王子涵／攝影）

薩特健康（Sutter Health）4日在舊金山 米慎貝納爾區（Mission Bernal），為最新投資的神經科學綜合中心舉行開工動土儀式。這座五層樓的醫療設施預計耗資4.42億美元、於2028年建成開放，將為舊金山及北加州 提供世界級的神經科學護理服務。

薩特健康總裁兼執行長湯瑪斯（Warner Thomas）表示，該投資展現薩特健康在充滿挑戰的醫療環境中對社區的承諾。「在這個充滿挑戰的時代，真正重要的組織會加倍投入社區，這就是薩特健康正在做的事情。」

全新的綜合中心將建在前St. Luke's Hospital原址上，比鄰薩特健康CPMC醫院，提供包括神經內科、神經外科、醫學影像、復健服務、門診手術以及臨床試驗等全方位服務。綜合中心旨在解決神經科學護理獲取困難的問題。

杜比家族（Dolby Family）的慈善捐助發揮了關鍵作用。十多年前，其家族信託投資創建了雷·杜比腦健康中心（Ray Dolby Brain Health Center），成為全國同類項目中的佼佼者。該中心將成為新神經科學綜合中心的基石。

杜比實驗室創始人雷杜比的兒子戴夫杜比（Dave Dolby）在典禮上分享了個人經歷。他的父親15年前被診斷出患有阿茲海默病，這促使他致力於推進神經科學研究和護理標準。「今天就像夢想成真一樣，我們不僅將擁有一座優秀的建築，還將有優秀的醫療工作者，為患者及其家庭提供支持。」

市長羅偉（Daniel Lurie）讚揚這個項目體現了舊金山在各個領域創新的傳統，提供給市民傑出的神經科學護理。

市府律師邱信福（David Chiu）回顧該地點150年的歷史，從1870年代聖公會開設St. Luke's Hospital開始，到2012年因地震安全問題需要完全重建，經過多方協商才確定了如今薩特健康的腦神經科學綜合中心。

認知神經學家馬加米安醫師（Dr. Armen Magamian）作為雷·杜比腦健康中心的醫療主任，他說，從中風 到偏頭痛再到阿茲海默病，針對疾病基本生物學機制的新療法正在出現，能夠減緩疾病進展並改善患者生活質量。該中心將成為患者最早獲得這些創新療法的地方。