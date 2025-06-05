我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁向哈佛外籍新生核發簽證 校方：報復行為

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

丹麥6「巨魔」雕塑 6／7起現身費羅麗花園

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥藝術家巨型森林巨魔將於6月7日「藏身」費羅麗花園。（取自Google Maps）
丹麥藝術家巨型森林巨魔將於6月7日「藏身」費羅麗花園。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，一些體型龐大、毛髮濃密，名字如Ibbi Pip和Sofus Lotus，甚至可能以人類為食的巨型巨魔，很快就會出現在附近的森林中。

6月7日，展覽「巨魔：拯救人類」（Trolls: Save the Humans）將在聖馬刁縣（San Mateo）的歷史悠久的費羅麗花園（Filoli gardens）開幕，並持續至11月初。由建築木材等回收材料製成的六隻巨型生物，將棲息於紅木林與花海之間。這些作品出自丹麥藝術家兼拾荒者（dumpster diver）丹博（Thomas Dambo）之手，他已將巨魔「藏身」於愛爾蘭、澳大利亞、中國等至少17個國家–其中一隻名為「露露·希格利格」（Lulu Hyggelig）的巨魔甚至潛伏在加州索夫鎮（Solvang）的一家自然博物館中。

據藝術家傳說，這些有時高達15呎的「怪物」--抱歉，是魔法生物--正陷入一場永恆的辯論：是拯救人類儘管他們污染環境、破壞自然，還是（咔嚓咔嚓！）直接吞噬他們。當你帶孩子去費羅麗與巨魔見面時，問問他們更傾向於哪種選擇。

「這場戶外展覽將融合童話、奇思妙想與宏偉規模，」費羅麗方面寫道，「旨在激發遊客探索回收利用垃圾、植物與花園的重要性、藝術等主題。」

加州

上一則

背黑鍋53天即遭解雇 DOGE前成員曝神祕小組混亂內幕

下一則

DeepMind執行長憂AI兩大風險 不包括讓人民失業

延伸閱讀

防止人工智慧失控 頂尖科學家開發監控軟體

防止人工智慧失控 頂尖科學家開發監控軟體
都市臭蟲寄生 6萬年前就開始咬人

都市臭蟲寄生 6萬年前就開始咬人
蘇州「司馬光砸缸」雕塑被吐槽像猴 網友：毒教材翻版

蘇州「司馬光砸缸」雕塑被吐槽像猴 網友：毒教材翻版
丹麥2040年底前退休年齡提高至70歲 成歐洲最高國家

丹麥2040年底前退休年齡提高至70歲 成歐洲最高國家
說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

說給川普聽？ 王毅談格陵蘭：尊重丹麥主權

熱門新聞

蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

2025-06-04 13:28
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

養女為留美誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 入獄16年終翻案

2025-05-29 13:04
中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學（Notre Dame de Namur，NDNU）」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

史丹福交易破局 聖母大學將校園出售給加大

2025-05-29 19:59
從SFO起飛的航班中，Delta Air Lines表現最佳，延誤率僅13.4%，取消率僅1.1%。（本報檔案照）

SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩

2025-05-29 13:28
隨著川普政府加大整肅移民力度，可能有許多移民會透過盡快入籍成為美國公民來保護自己。（美聯社）

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

2025-06-01 02:20
初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留