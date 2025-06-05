丹麥6「巨魔」雕塑 6／7起現身費羅麗花園

丹麥藝術家巨型森林巨魔將於6月7日「藏身」費羅麗花園。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，一些體型龐大、毛髮濃密，名字如Ibbi Pip和Sofus Lotus，甚至可能以人類為食的巨型巨魔，很快就會出現在附近的森林中。

6月7日，展覽「巨魔：拯救人類」（Trolls: Save the Humans）將在聖馬刁縣（San Mateo）的歷史悠久的費羅麗花園（Filoli gardens）開幕，並持續至11月初。由建築木材等回收材料製成的六隻巨型生物，將棲息於紅木林與花海之間。這些作品出自丹麥藝術家兼拾荒者（dumpster diver）丹博（Thomas Dambo）之手，他已將巨魔「藏身」於愛爾蘭、澳大利亞、中國等至少17個國家–其中一隻名為「露露·希格利格」（Lulu Hyggelig）的巨魔甚至潛伏在加州 索夫鎮（Solvang）的一家自然博物館中。

據藝術家傳說，這些有時高達15呎的「怪物」--抱歉，是魔法生物--正陷入一場永恆的辯論：是拯救人類儘管他們污染環境、破壞自然，還是（咔嚓咔嚓！）直接吞噬他們。當你帶孩子去費羅麗與巨魔見面時，問問他們更傾向於哪種選擇。

「這場戶外展覽將融合童話、奇思妙想與宏偉規模，」費羅麗方面寫道，「旨在激發遊客探索回收利用垃圾、植物與花園的重要性、藝術等主題。」